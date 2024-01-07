殉職勇消游尚樺回家同袍列隊告別 1移工落網曝火災真相

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺勇救4人殉職令人遺憾，上周四（4日）告別式落幕，今早游尚樺家屬帶著他的骨灰返回高雄老家，途中特地繞經新工分隊告別，消防局長陳中振率警義消身穿黑色制服，在分隊大門列隊行最敬禮，並鳴消防警報送游尚樺最後一程，場面莊嚴哀戚。落網的移工也還原狀況，指出有人抽菸引發火災。

游尚樺去年12月28日從火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。上周四（4日）舉辦告別式，內政部長林右昌、消防署長蕭煥章率全國各地警消代表上千人到場哀悼，並頒發總統褒揚令、行政院楷模獎章、內政部消防專業獎章、消防署消防榮譽章，並在靈柩上覆蓋國旗和消防旗，追晉游尚樺為二線四大隊長。

陳中振表示，今天上午已故的游大隊長尚樺將回到高雄老家，警消、義消同仁相當不捨，因此今天特別在新工分隊列隊來哀送他，全程也以最敬禮的儀式送他離開人生服務的最後一站新工分隊。游尚樺回到高雄後，將安置在旗津納骨塔，同行的除了游尚樺的家屬外，新工分隊的同仁也包車陪他南下，走完人生最後一程。

關於火災原因鑑定、調查，陳中振說，將全力配合消防署調查中，明、後天內政部也將率隊再次前往火災現場勘定，釐清事發原因以及搶救過程。

林右昌也於游尚樺告別式當天，指示全力查緝4名從火場逃跑的移工，移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊，也在游尚樺告別式當天，在桃園市中壢區抓到其中1名從火場救出的逃逸移工還原真相。