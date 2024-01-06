影／黑衣人群聚路口！壯漢協商債務喊「還錢」 快打警力逾10人到場

積欠多人債務的陳姓男子昨深夜與1名債主，2人相約在桃市桃園區大連一街協商時，其餘4名債主聞訊趕來索討積欠款，由於債主們各自偕同友人至少有8名大漢對著陳直喊著「還錢」，路過民眾見情勢不對趕緊「叫警察」，桃市警桃園分局據報，立刻出動快打部隊10餘人到場，通通帶回警所盤查，警方嚴正申明執法立場，對暴力零容忍，絕不容許民眾以暴力脅迫方式解決事端，違法必深究法辦。

桃園分局表示，昨天深夜11點有民眾報案，指稱桃園區大連一街至少近10名黑衣人群聚，雙方疑似為了債務起糾紛，因而聚集向其中1名男子追討，由於各各臉色凶狠、現場瀰漫一股肅殺氣氛很是嚇人，勤指中心據報通知轄區青溪派出所員警到場了解，同時也啟動快打機制，3分鐘內10餘名警力迅速趕至現場控制。

警方將現場所人全部帶返警所內盤查釐清，原來是41歲陳姓男子欠很多人的錢，昨晚9點與其中1名債主相約在大連一街協調債務時，其餘的債務人及友人至少8人聽到訊息也趕來，不過雙方對債務認知不同，陳男甚至對於李姓前女友出示借貸的60萬元票據也不認，雙方齊聚在路口毫無共識。

警方確認現場並無鬥毆情事，但認為索討債務以糾眾方式意圖實施強暴脅迫等不法行為，除了強力告誡雙方不得尋仇報復，後續將依刑法第149條的妨害秩序罪移請桃園地檢偵辦。