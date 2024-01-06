快訊

雙聯學位／2優勢比留學值得？海歸：獲得的國際觀無價

蔡政府喊供電穩 拿「備轉容量率」證明不缺電合理嗎？

這些大陸用語你會說嗎？他曝這2字「台灣人超愛用」 網尷尬：是真的

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／「要上車玩的嗎？」賭場接工問錯人...三峽警破門逮38人

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

余姓男子上個月底租下新北市鶯歌區一間鐵皮屋當賭場，為躲避警方追緝，不但透過熟客網路揪團，還請人開車工負責接送賭客。日前三峽警分局一名刑警經過鶯歌火車站，接工一句「要上車玩的嗎？」露餡，昨天凌晨大批警力循線到賭場，當場逮捕余男在內38人，查扣賭資7萬2700元及賭具，依法究辦。

據了解，余姓男子（27歲）上個月月底租下新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋，並找來曾男（27歲、負責清注）、鄭男（27歲、負責把風）、鄭男（44歲、接客司機）及陳男（27歲、接客司機），合夥經營職業天九牌賭場。

為躲避警方查緝，余男只透過熟客在網路上揪團，所有賭客皆在鶯歌火車站附近集結，再由鄭、陳兩名司機負責接送，吸引不少新北、桃園賭客上門把玩。

上個月底，三峽警分局一名偵查隊員警路過鶯歌火車站附近，見一輛汽車不停來回接送陌生男子上車，他本能覺得有異趨前查看。不料，賭場接工卻詢問他一句「要上車玩的嗎？」當場確認是「賭場接工」。

偵查隊員警不動聲色暗中蒐證，於昨天凌晨時機成熟，三峽警方持搜索票與保大霹靂小組一同前往賭場攻堅，當場逮捕連同余男在內38人，查扣抽頭金1000元、抽頭籌碼1萬1500點（等同1萬1500元）、共同賭資7萬2700元、賭具、帳本相關證物一併帶回偵辦。

偵詢時，余男等38人坦承犯行，警詢後依社維法裁罰33名賭客9000元罰鍰，余、曾、鄭、鄭、陳等5男則依賭博罪嫌送辦。

新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋暗藏賭場，三峽警方循線破獲逮捕余男在內38人，查扣共同賭資、抽頭金7萬3700元依法究辦。記者曾伯愷／翻攝

賭場 火車站

延伸閱讀

選前黃金周吳琪銘找蔡英文、林金結找侯友宜 土城三峽跑透透

新北土城三峽選區政見發表 吳琪銘展望過去未來、林金結挺侯拉郭狂批綠

他欠賭債150萬遭竹聯幫明仁會擄走逼債 警大掃蕩...檢今起訴2人

見同鄉賭場獲利眼紅 越南移工揪台籍友人持刀槍洗劫…二審駁回上訴

相關新聞

獨／太扯了！基隆拖板車撞斷號誌桿電線掉一地大塞車

基隆明德一路、八德路口，今天上午有一輛拖板車撞斷路邊紅綠燈號誌桿，整根號誌桿被連根扯斷，拖行20多公尺，電線垂落一地，造...

台北港傳工安意外！作業船撞作業平台 移工落海送醫亡

今天凌晨一名外籍移工在新北市台北港北延伸堤沉箱暫置區作業平台施工，遭作業船撞擊平台，遭蓋板砸中掉落海中。承包商趕緊將人救...

影／金門19歲男搶黃燈高速撞對向車兩車成廢鐵 驚悚瞬間曝

十次車禍九次快！金門一名19歲雲姓男子駕駛藍色自小客車昨天下午沿金湖鎮士校路由金門高職往金湖國中方向行駛，至太湖路口時，...

影／北市男子賭運彩豪下2萬 輸了臉一變...沒給錢落跑了

昨天中午11時許，台北市大安區信義路一家彩券行，遭人下霸王彩券；一名陌生男子走進店內，關注昨天的NBA美國職籃賽事，看完...

影／「要上車玩的嗎？」賭場接工問錯人...三峽警破門逮38人

余姓男子上個月底租下新北市鶯歌區一間鐵皮屋當賭場，為躲避警方追緝，不但透過熟客網路揪團，還請人開車工負責接送賭客。日前三...

行人地獄嚇倒行人！高雄男走斑馬線遭小黃撞飛 運將1年不能開車了

高雄市新興區昨天發生行人走斑馬線車禍，計程車司機賴姓男子左轉時未注意行人，直接將走在人行穿越道過馬路的許姓男子撞飛，他將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。