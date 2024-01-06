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影／「要上車玩的嗎？」賭場接工問錯人...三峽警破門逮38人
余姓男子上個月底租下新北市鶯歌區一間鐵皮屋當賭場，為躲避警方追緝，不但透過熟客網路揪團，還請人開車工負責接送賭客。日前三峽警分局一名刑警經過鶯歌火車站，接工一句「要上車玩的嗎？」露餡，昨天凌晨大批警力循線到賭場，當場逮捕余男在內38人，查扣賭資7萬2700元及賭具，依法究辦。
據了解，余姓男子（27歲）上個月月底租下新北市鶯歌區中正三路邱厝巷一間鐵皮屋，並找來曾男（27歲、負責清注）、鄭男（27歲、負責把風）、鄭男（44歲、接客司機）及陳男（27歲、接客司機），合夥經營職業天九牌賭場。
為躲避警方查緝，余男只透過熟客在網路上揪團，所有賭客皆在鶯歌火車站附近集結，再由鄭、陳兩名司機負責接送，吸引不少新北、桃園賭客上門把玩。
上個月底，三峽警分局一名偵查隊員警路過鶯歌火車站附近，見一輛汽車不停來回接送陌生男子上車，他本能覺得有異趨前查看。不料，賭場接工卻詢問他一句「要上車玩的嗎？」當場確認是「賭場接工」。
偵查隊員警不動聲色暗中蒐證，於昨天凌晨時機成熟，三峽警方持搜索票與保大霹靂小組一同前往賭場攻堅，當場逮捕連同余男在內38人，查扣抽頭金1000元、抽頭籌碼1萬1500點（等同1萬1500元）、共同賭資7萬2700元、賭具、帳本相關證物一併帶回偵辦。
偵詢時，余男等38人坦承犯行，警詢後依社維法裁罰33名賭客9000元罰鍰，余、曾、鄭、鄭、陳等5男則依賭博罪嫌送辦。
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