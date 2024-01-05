高雄輕軌「成圓」首樁意外 7旬翁駕車路況不熟誤闖卡軌道

高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，今晚發生首樁成圓後的意外，71歲王姓老翁晚間8時45分許駕車行經左營區大順一路與龍德新路口，疑因路況不熟，不慎駛入輕軌軌道內，遇爛泥卡在軌道上，動彈不得，所幸當時無列車經過，老翁也未受傷。

據了解，71歲的王姓老翁今晚8時45分許駕車行經左營區大順一路與龍德新路口時，因年紀大，加上路況不熟，整輛車駛入輕軌軌道內，由於軌道有爛泥和草皮，導致王的轎車當場卡在軌道上。

王當時打倒退檔，車子無法後退，捷運警察獲報趕抵，和高捷人員協助將轎車推離，才排除狀況。

由於人車不得隨意跨越輕軌軌道，警方將依大眾捷運法第50條「非大眾捷運系統之車輛或人員，闖入軌道區」，移請交通局對王翁開罰1500元以上7500元以下罰鍰。

高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，今晚發生首樁意外，71歲王姓老翁晚間8時45分許，疑因路況不熟，駕車駛入左營區大順一路與龍德新路口的輕軌軌道內，遇爛泥卡在軌道上。記者石秀華／翻攝 高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，今晚發生首樁意外，71歲王姓老翁晚間8時45分許，疑因路況不熟，駕車駛入左營區大順一路與龍德新路口的輕軌軌道內，遇爛泥卡在軌道上。記者石秀華／翻攝 高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，今晚發生首樁意外，71歲王姓老翁晚間8時45分許，疑因路況不熟，駕車駛入左營區大順一路與龍德新路口的輕軌軌道內，遇爛泥卡在軌道上。記者石秀華／翻攝 高雄輕軌今年元旦開始「成圓」試營運，今晚發生首樁意外，71歲王姓老翁晚間8時45分許，疑因路況不熟，駕車駛入左營區大順一路與龍德新路口的輕軌軌道內，遇爛泥卡在軌道上。記者石秀華／翻攝

【中央社高雄5日電】

高雄輕軌1日成圓試營運，今晚一輛自小客車疑因路況不熟，闖入新通車路段C25新上國小站至C26灣仔內站站間的輕軌軌道，經警方協助約40分鐘將車輛移置，影響期間高捷啟動接駁。

輕軌甫於1日全線通車，5日晚間8時48分一輛自小客車闖入新路段輕軌軌道動彈不得，這也是輕軌成圓後首例事故。

高雄捷運警察隊發布訊息指出，經派員到場了解，發現82歲王姓男子駕駛的銀色小轎車駛入輕軌軌道受困。車輛於晚間9時30分移置至路旁。

警方表示，該行為已違反大眾捷運法50條1項3款規定，當場由員警告發，移請市府交通局裁處，最高可處新台幣7500元罰鍰。

高捷表示，行控中心接獲車輛誤闖通報後，立即執行降級運轉作業，違規車輛排除後，正線恢復正常營運。受事故影響為逆行軌道，逆行方向C23龍華國小站至C29樹德家商的路段間啟動公車接駁作業，順行方向維持正常運轉。

有民眾向中央社記者反映，部分新路段輕軌軌道區域與道路區隔不明顯，如有不熟路況駕駛在晚間行經確實相當危險，建議相關單位可增加照明區隔，或者加強宣導。