誤開瓦斯氣閥釀1人不治　高雄勞工局罰業者曝意外肇因

高雄市欣雄瓦斯公司人員今天下午在大寮區新厝路檢修瓦斯管線，一名員工不慎開啟氣閥，造成大量天然瓦斯外洩，鄭姓主管見狀，將員工從涵洞中救出，自己卻疑吸入過量瓦斯，致中毒送醫不治；勞工局勞檢所事後調查，指肇因系涵洞口未做適當防護設備釀意外，裁處3萬到10萬罰鍰。

據了解，欣雄瓦斯公司今天下午派員檢修位於高雄市大寮區新厝路瓦斯管線，2時20分許，1名張簡男性工人進入地下涵洞中，欲更換氣閥，導致瓦斯外洩，當時在涵洞上方的主管鄭姓男子（45歲）聞到濃厚瓦斯味，到涵洞中將張簡男子救出。

但鄭男疑吸入瓦斯，造成一氧化碳中毒，人無法從約2公尺深的人孔涵洞中爬出，同事見狀趕緊打119求救。

消防局出動18車35人前往事故地點，發覺不是挖破管線，而是工程人員檢修瓦斯管線，不慎開啟開關閥，緊急爬下人孔涵洞中救出鄭男，但鄭已失去生命跡象，趕緊將他送小港醫院搶救，仍宣告不治。

勞工局勞檢所到現場調查事發原因，並勒令停工，初步研判致災原因係瓦斯公司人員在高差在2公尺以上的工作場所開口處，勞工有遭受墜落危險之虞的情形下，未設有適當強度之護欄、護蓋等防護設備，才釀成意外。