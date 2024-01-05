影／「科目三」燒進台中大甲警局 員警門口大膽跳起來全都錄

近日因知名火鍋店迅速竄紅的神曲「科目三」，引發一陣模仿舞風潮，這陣風也吹進台中市警察局大甲分局，有民眾拍下7名員警在大甲警分局門口大跳「科目三」，動作一致、架式十足。大甲警分局表示，昨同仁確實在拍攝今年度的金融機構防搶演練宣導，透過詼諧且結合時事的歌曲，讓「防搶、肅竊、打詐」深植人心。

大甲警分局今表示，為改大眾對公家單位宣傳片的刻板印象，配合今年金融機構防搶演練宣導，以年關「防搶、肅竊、打詐」三科目為主題，呼應最近爆紅的曲目「科目三」，7名員警發揮創意，苦練舞步，昨天上午在分局門口拍攝，沒想到被眼尖民眾錄下並放網路，引發討論。