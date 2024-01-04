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還原張誌家猝逝前模樣 步伐踉蹌扶在住處電梯前

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

前職棒球星張誌家在大陸猝逝，他的姊姊張方慈赴大陸處理後事，今帶回他的骨灰。張方慈說，張誌家在跨年夜和友人聚會時，可以看得出來身體就有不適，回到住處電梯前還步伐踉蹌的扶電梯。

她還原經過表示，張誌家元旦前一天晚上10時許曾和妻子視訊40多分鐘，後來原本已休息，1日凌晨1時許被友人邀去住處附近的小吃攤，因為原本就不會喝酒，因此在小吃攤上沒有喝酒，也沒有吃什麼東西。

從監視畫面可知，張誌家時不時就從矮椅子上站起來，一直動，可以感覺到他是不舒服的。雖仍說說笑笑，但經常去弄自己身體。友人看他不舒服，問他要不要去看醫生，張誌家回說沒有關係，是老毛病。到2時許跟友人說不舒服要回去了，等騎著滑板車回到住處電梯前，還步伐踉蹌的扶著電梯，電梯裡的監視器還拍到張誌家的脖子上有一條紅的痕跡。

張方慈說，1日連絡不上張誌嘉，朋友去找他，發現他身體蜷縮在沙發和茶几間，頭臉是黑的，法醫勘驗後認為應該是身體的症狀，沒有外力，因為不想破壞他的身體，因此沒有解剖再進一步找確切死因。至於地上的血跡則是驗屍時從耳部流出的。

她說，對於要不要替張誌家辦告別式，家人曾有一番掙扎，但張誌家很多友人說，無論如何都應讓他們來看看他，想送他最後一程。張誌家是一個愛交朋友的人，只是人生走下坡後，對自己沒有信心，比較不敢主動結交人。這次去大陸，若不是很多台商主動幫忙，不可能這麼快就把他帶回來，一切都很感恩。朋友們想替他辦告別式，家人感覺畢竟是他的最後一哩路了，很希望他抬頭挺胸，開心的走。

前職棒球星張誌家的姊姊張方慈說，張誌家回到住處電梯前還一度踉蹌的扶電梯。記者黃寅／攝影
前職棒球星張誌家的姊姊張方慈說，張誌家回到住處電梯前還一度踉蹌的扶電梯。記者黃寅／攝影
前職棒球星張誌家的姊姊張方慈談起弟弟張誌家猝逝經過，幾度紅了眼眶。記者黃寅／攝影
前職棒球星張誌家的姊姊張方慈談起弟弟張誌家猝逝經過，幾度紅了眼眶。記者黃寅／攝影
前職棒球星張誌家的姊姊張方慈說，監視器還拍到張誌家的脖子上還有一條紅的痕跡。記者黃寅／攝影
前職棒球星張誌家的姊姊張方慈說，監視器還拍到張誌家的脖子上還有一條紅的痕跡。記者黃寅／攝影

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