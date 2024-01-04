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新莊牛排館廚房下午鍋爐著火 新北消防：起火蓋鍋3分鐘阻燃

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊區一間牛排館今天下午發生火警，新北市消防局獲報出動人車趕抵，火勢已自行撲滅。現場殘火處理，起火點疑似廚房鍋爐，現場沒人受傷。新北市消防局表示，廚房鍋爐起火，應立即蓋上鍋蓋靜置3分鐘阻燃。

據了解，新北市新莊區新泰路一間牛排館，今天下午一時許2樓廚房起火燃燒，火勢伴隨濃煙，嚇壞不少人客。新北市消防局獲報出動各式搶救車輛14車、消防員30人前往救援，火勢已由牛排館員工自行撲滅。

消防員殘火處理，起火點疑似廚房鍋爐，初估燃燒燃面積約0.5平方公尺，現場疏散8名用餐民眾、13名工作人員，所幸無人受傷，起火原因待查。

新北市政府消防局第二大隊提醒，廚房若鍋爐起火，應蓋上鍋蓋，隔絕空氣與火源，切斷火源、關閉爐火及抽油煙機，靜置阻燃：靜置三分鐘，確認火勢熄滅。

新北市新莊區新泰路一間牛排館，今天下午廚房起火燃燒，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區新泰路一間牛排館，今天下午廚房起火燃燒，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區新泰路一間牛排館，今天下午廚房起火燃燒，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市新莊區新泰路一間牛排館，今天下午廚房起火燃燒，起火原因待查。記者曾伯愷／翻攝

廚房 牛排

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