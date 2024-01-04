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影／北巿無照少年騎士「怕被罰」拒檢撞警車 棄車逃300米就逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

向姓少年無照騎車衝撞警車並棄車逃跑，遭依法函辦。記者李隆揆／翻攝
向姓少年無照騎車衝撞警車並棄車逃跑，遭依法函辦。記者李隆揆／翻攝
向姓少年今晨2時許獨自騎乘未懸掛車牌的機車行經台北市內湖區安康路，遭遇員警路檢，違規迴轉、逆向行駛逃避，警方見狀追隨攔查，少年卻直接衝撞警車，棄車逃跑，狂奔300公尺後仍遭壓制。警詢後將全案依法舉發、函送法辦。

警方調查，內湖分局康樂派出所所長賴何杰及兩名員警凌晨在安康路328巷口執行路檢，見一輛機車未開大燈，且機車騎士一發現警察就立刻違規迴轉躲避，立刻駕駛警車追隨攔查，未料騎士在潭美街上逆向行駛，直接衝撞警車後棄車逃逸，警民追逐約300公尺後，員警在路邊草叢內壓制騎士。

員警清查後發現，該機車騎士是15歲向姓少年，稱機車是向朋友借來的，因自知無照駕駛，且機車未懸掛車牌，害怕遭警開罰所以逃跑，又因反應不及才撞上警車。

警方表示，全案詢後少年交通違規部分依法舉發，衝撞警車部分依妨害公務罪嫌函送偵辦；呼籲民眾駕車上路勿有交通違規及無照等行為，避免遭罰，若有試圖挑戰公權力行為，警方定將強勢執法。

向姓少年無照騎車衝撞警車並棄車逃跑，遭依法函辦。記者李隆揆／翻攝
向姓少年無照騎車衝撞警車並棄車逃跑，遭依法函辦。記者李隆揆／翻攝
向姓少年無照騎車衝撞警車並棄車逃跑，遭依法函辦。記者李隆揆／翻攝
向姓少年無照騎車衝撞警車並棄車逃跑，遭依法函辦。記者李隆揆／翻攝

警車 內湖 交通違規

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