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稱疑因油門踏板失控 台中76歲男子駕車自撞波及5機車

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市76歲的陳姓市民昨天上午8時許駕車由文心南路外側車道往南區方向行駛時，在大里區文心南路1252號前突然向右碰撞電桿後再波及路邊停車5部機車，所幸未波及其他人，陳男也自行脫困，肇事原因仍調查中。

台中市陳姓市民駕車失控開上人行道，直接撞上電線桿。圖／民眾提供
台中市陳姓市民駕車失控開上人行道，直接撞上電線桿。圖／民眾提供

據了解，陳姓市民是沿大里文心南路外側車道往南區方向行駛，在文心南路、東興路口前突然失控開上人行道，直接撞上電線桿，並撞倒停在一旁的5輛機車才停下來，發出巨大碰撞聲，嚇壞民眾，現場一片混亂。

霧峰警分局員警獲報到場，陳姓市民無酒精反應，並聲稱疑因油門踏板失控，無法停車，因當時前方路口紅燈，有多輛汽機車停等，為了避免撞上，才向右打，開上人行道。

警方呼籲駕駛人，駕車時應隨時注意車前狀況，行經路口減速慢行，並注意左右有無來車，確保自身及用路人安全。

台中市陳姓市民駕車失控開上人行道，直接撞上電線桿。圖／民眾提供
台中市陳姓市民駕車失控開上人行道，直接撞上電線桿。圖／民眾提供
台中市陳姓市民駕車失控開上人行道，直接撞上電線桿。圖／民眾提供
台中市陳姓市民駕車失控開上人行道，直接撞上電線桿。圖／民眾提供

人行道 失控 車道

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