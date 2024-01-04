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金門500萬船舶燒光 2人燒燙傷送台救治
金門縣金沙鎮陽翟老街日前發生鐵皮屋火警，黑煙直竄天際，經查發現是一艘要價500萬元的船舶燒毀，火勢20分鐘後控制，其中2名技師全身30％三度燒燙傷，消防車抵達前自行就醫，並後送台灣本島救治，起火原因有待釐清。
消防局說明，前天下午4點獲報，金沙陽翟老街有鐵皮屋失火，立即派金沙及金湖車組各式消防車共8車17人搶救，大量黑煙直竄天際，抵達後該船舶已全面起火，且2人受傷已自行就醫。
消防局表示，初期指揮官金沙分隊長許春祥立即指揮所屬著消防衣裝備並部署兩水線，以移動式泡沫壓制火勢，考量船艇仍有約200公升油料，後續金湖51車抵達後，由第二大隊副大隊長董紀瑋指揮，以系統式泡沫滅船艙火，過程中持續以熱顯像儀監控船體溫度變化，以防復燃。
消防局表示，火勢經金沙及金湖分隊合力搶救，歷時約20分鐘即壓制火勢，船舶起火原因將由火調科調查。
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