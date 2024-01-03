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偷愛心錢花光光！好手好腳竊勸募箱 男被逮辯沒錢可花
鄧姓男子日前偷走新北市新莊區一家炸雞店架上一只勸募箱，將箱內2000多元善款花用殆盡。新莊警方獲報調閱店家周邊監視器畫面，鎖定鄧男涉嫌，於翌日上午循線在思賢公園附近逮捕鄧男，帶回偵辦，警詢後依竊盜罪嫌送辦。
據了解，鄧姓男子（33歲）有多項竊盜前科，平日無所事事居無定所。一個多月前某日下午2時許，他徒步走到新北市新莊區幸福路一家炸雞店，趁著店員沒有注意，偷偷把櫃架上一只勸募箱（內有善款2000多元）竊走，店家發現勸募箱不見了，自行調閱店內監視器畫面，發現是被人所偷立即報警處理。
警方受理，檢視店家監視器畫面鎖定鄧男涉嫌，於翌日上午7時許，循線在新莊區思賢公園附近逮捕鄧男，但鄧所竊贓款已花用殆盡。偵詢時，鄧男坦承犯行，但辯稱「因缺錢花用，路過看到勸募箱，臨時起意下手行竊。」警詢後依竊盜罪嫌送辦。
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