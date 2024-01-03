台東昨查扣「這類車」 罰款欠很大！一輛違規56筆、欠費11萬

台東監理站結合交通警察隊昨天聯合出擊，針對路上車輛懸掛註銷牌照，加強取締稽查，由於該類車輛多惡意違規，且有大量違規案件及欠稅未繳，昨監理站查扣兩輛違規車，除有16萬罰金未繳，還未投保汽車強制責任險，當場被移置保管，並扣繳牌照。

「第一天稽查就查扣兩輛車，合計欠款16萬元。」台東監理站長洪美芳指出，昨天分別在台東市長沙街及博愛路兩路段查扣兩輛違規車，其中一輛白色轎車違規件數竟高達56筆，估計該車牌照稅、燃料費欠款4筆，共有11萬元罰款未繳，甚至連汽車強制責任險都並未投保；而另輛違規的藍色轎車，加總欠稅、費合約5萬。

據悉，蘭嶼、綠島因車輛受海風鹽分侵蝕，車輛容易損傷，不少居民乾脆向中古車行購買二手車，但也常見有註銷牌照車輛違規行駛的情況發生，台東監理站表示，近來與海巡署及台東縣警局跨機關合作，針對欲運往離島車輛加強車輛狀態管控，藉此阻斷車籍狀態異常運至離島，違者將查扣處理。

此外，台東監理站於每年3月、6月、9月，三次前往離島辦理下鄉檢驗及路檢稽查取締違規車輛，近年離島註銷車輛違規行駛情形，已大量減少。

臺東監理站提醒民眾，車輛逾期檢驗、停駛超過1年、車主死亡1年內未辦理繼承過戶等因素，依規定註銷車輛牌照後就不得上路，應盡速至公路監理機關辦理車輛檢驗，重新申領新牌才能行駛道路。

「若車輛牌照遭註銷，仍違規行駛」台東監理站長洪美芳表示，將依道路交通管理處罰條例，最重可處轎車所有人1萬800元罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

針對即將逾期檢驗車輛及已經逾期檢驗車輛，台東監理站除寄發明信片、簡訊提醒之外，另以電話通知註銷牌照繳回及辦理重新領牌作業，如號牌經逾檢註銷，將面臨號牌逕行註銷後6個月內，不得重新領牌規定。