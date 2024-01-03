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北巿酒吧男客人跨年與鄰桌口角 店外抽菸遭3人圍毆成傷

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

陳姓男子跨年夜在台北市大同區某酒吧飲酒至元旦凌晨，在店外抽菸時遭酒吧老闆及酒客毆打成傷，陳男事後上有發文揭露事件，稱無故遭人毆打，店老闆為伸出援手反而跟著打人，但警方介入後發現陳男等人在店內就因細故爭吵，引發衝突，全案詢後依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

陳男發文表示，他有朋友跨年夜在大同區承德路二段的酒吧飲酒，外出吸菸時突遭一名白衣酒客毆打，混亂之中還被拖行，店老闆走出酒吧後未協助解圍，反而加入圍毆，不確定施暴者是否互相認識，但他不認識施暴者。

警方調查，陳男1月1日1時許在店外遭人毆打成傷，頭部受撕裂傷、手受擦挫傷，自行就醫後報警提告。

經調閱相關監視器畫面，並通知涉案人員到案釐清，發現酒吧老闆37歲李男及酒客林男、王男涉案傷人，指稱陳男在店內就與人因細故爆發口角爭執，李男氣不過，在店外毆打陳男，林男、王男也加入戰局，3人分別徒手、持木棍圍毆陳男。

警方表示，全案詢後依聚眾鬥毆罪嫌將李等3人移送士林地檢署偵辦，呼籲民眾遭遇糾紛應理性溝通，切勿暴力解決，若有不法，警方定將究辦。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

陳男1月1日1時許在店外遭人毆打成傷，頭部受撕裂傷、手受擦挫傷，自行就醫後報警提告。記者李隆揆／翻攝
陳男1月1日1時許在店外遭人毆打成傷，頭部受撕裂傷、手受擦挫傷，自行就醫後報警提告。記者李隆揆／翻攝

鬥毆 跨年 北市

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