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影／敬酒起口角...台南市滷味燒烤店客人打架 遭警力制伏

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市41歲李姓女子等人前天在海安路一家滷味燒烤店，疑因敬酒問題和隔桌49歲李姓男子起口角衝突，雙方一言不合發生徒手拉扯推打，警方出動快打部隊到場制止後，將涉嫌動手李女和李男等4人依妨害秩序、傷害等罪嫌法辦。

台南市中西區海安路二段某滷味燒烤店，本月1日凌晨零點多，發生有客人酒後滋事案件，案經員警接獲報案後，迅速到場出動快打12人到場壓制控制現場，將現場兩桌9名顧客7男2女帶回派出所調查。

經員警調查釐清，該9名顧客原本相識，並於夜間相約分坐兩桌吃飯，席間疑因敬酒中提到以往嫌隙引發言語衝突，衍生雙方4人(3男1女)有徒手拉扯推打情事，且其中李姓女子(41歲)並因酒醉為到場員警當場實施保護管束。警詢後，全案調查後將動手李女、趙男、陳男、李男依妨害秩序、傷害等罪嫌法辦。

台南市警二分局表示，警方絕不容許有破壞社會秩序的違法行為，違犯者也將依法來從嚴究辦，以維護社會安定秩序。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市海安路一家滷味燒烤店發生客人酒後衝突事件。圖／翻攝自爆料公社
台南市海安路一家滷味燒烤店發生客人酒後衝突事件。圖／翻攝自爆料公社
台南市海安路一家滷味燒烤店發生客人酒後衝突，警方將滋事者帶回調查。記者黃宣翰／翻攝
台南市海安路一家滷味燒烤店發生客人酒後衝突，警方將滋事者帶回調查。記者黃宣翰／翻攝

台南 滷味 鬥毆

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