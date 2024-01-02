酒醉跌倒好心攙扶反遭毆打 跨年夜店酒客爆肢體衝突

台北市信義區某夜店跨年夜發生酒客打架，警方查出，吳姓男子跌倒，林姓男子趨前攙扶被認為打人，吳與1名友人涉嫌揮拳毆打林及其友人，帶回動手兩人管束，依傷害、妨害秩序罪嫌函送，追查是否有其他人動手。

警方調查，昨凌晨4點多，30歲吳姓男子在北市松壽路某夜店廁所跌倒，29歲林姓男子上前攙扶，吳認為被打，3分鐘後與29歲友人林姓男子前往對方包廂理論，揮拳攻擊林及其友人26歲周姓男子。

動手的吳、林被夜店安管人員帶到1樓，警方將雙方共4人帶回信義警分局三張犁派出所偵詢。吳稱有出手推擠，但沒有毆打；林姓被害人稱攙扶對方卻反遭毆打。警詢後請回動手兩人，函送法辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康