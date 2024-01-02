聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／樂極生悲...台中男跨年夜放煙火 點燃雜草釀火警遭法辦
台中市西屯區中平路、中清西二街的空地在1日零時發生火警，消防隊到場滅火，幸無人傷亡，警方調查，當時是林姓男子為了慶祝跨年，在案發現場的空地，以酒精噴燈施放煙火，但施放過程不慎點燃空地雜草，而釀成火警，警方在當日晚間已查緝林男到案，依公共危險罪嫌函送法辦。
第六警分局何安所在1日凌晨零時許獲報，西屯區中平路與中清西二街口一處空地發生火警，幸未造成人員傷亡，警方事後調查，雜草火警因有人在該處燃放煙火導致。
警方在1日晚間10時許，帶回涉案的林姓男子（27歲）到案，林男坦承，案發時在該處空地圍籬附近，使用瓦斯噴燈施放煙火，過程中不慎點燃雜草，因自行撲滅無效，火勢蔓延開來，才趕緊通知消防人員到場，他看到消防隊到場後，即離開現場。
全案警詢後將林依公共危險罪，移送台中地檢署偵辦，警方呼籲，星星之火足以燎原，請民眾務必小心謹慎，避免造成自身及他人危害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言