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影／樂極生悲...台中男跨年夜放煙火 點燃雜草釀火警遭法辦

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子在1日凌晨在西屯區一處空地放煙火，不慎點燃雜草，釀成火警。圖／讀者提供
台中市林姓男子在1日凌晨在西屯區一處空地放煙火，不慎點燃雜草，釀成火警。圖／讀者提供

台中市西屯區中平路、中清西二街的空地在1日零時發生火警，消防隊到場滅火，幸無人傷亡，警方調查，當時是林姓男子為了慶祝跨年，在案發現場的空地，以酒精噴燈施放煙火，但施放過程不慎點燃空地雜草，而釀成火警，警方在當日晚間已查緝林男到案，依公共危險罪嫌函送法辦。

第六警分局何安所在1日凌晨零時許獲報，西屯區中平路與中清西二街口一處空地發生火警，幸未造成人員傷亡，警方事後調查，雜草火警因有人在該處燃放煙火導致。

警方在1日晚間10時許，帶回涉案的林姓男子（27歲）到案，林男坦承，案發時在該處空地圍籬附近，使用瓦斯噴燈施放煙火，過程中不慎點燃雜草，因自行撲滅無效，火勢蔓延開來，才趕緊通知消防人員到場，他看到消防隊到場後，即離開現場。

全案警詢後將林依公共危險罪，移送台中地檢署偵辦，警方呼籲，星星之火足以燎原，請民眾務必小心謹慎，避免造成自身及他人危害。

台中市林姓男子在1日凌晨在西屯區一處空地放煙火，不慎點燃雜草，釀成火警。圖／讀者提供
台中市林姓男子在1日凌晨在西屯區一處空地放煙火，不慎點燃雜草，釀成火警。圖／讀者提供
台中市林姓男子在1日凌晨在西屯區一處空地放煙火，不慎點燃雜草，釀成火警。圖／讀者提供
台中市林姓男子在1日凌晨在西屯區一處空地放煙火，不慎點燃雜草，釀成火警。圖／讀者提供
台中市林姓男子在1日凌晨在西屯區一處空地放煙火，不慎點燃雜草，釀成火警。圖／讀者提供
台中市林姓男子在1日凌晨在西屯區一處空地放煙火，不慎點燃雜草，釀成火警。圖／讀者提供

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