他在巷道上亂堆家電回收物 釀17起車禍27車爆胎

在桃園市桃園區藝文特區內經營廢棄家電回收廠的楊姓男子，明知新埔三街38巷為國有地，提供巷內鴻灃ART社區173戶住戶自社區地下停車場，駛出車道後的連接道路，卻在巷道上任意堆放回收品，導致車輛行經困難，多次釀碰撞事故，至少27輛汽車爆胎，甚至出言辱罵洪姓住戶，桃園地院審結，將楊男依妨害公眾往來安全罪判處徒刑5月，得易科；又犯公然侮辱罪，處罰金5000元，可上訴。

判決指出，楊姓男子在新埔三街38巷旁經營資源回收廠，卻自2019年8月9日起至2021年8月15日止，基於妨害公眾往來安全之犯意，在其搭建的鐵皮屋外，即新埔三街38巷上，任意堆置回收物品及電器，讓巷內鴻灃ART社區173戶住戶自地下停車場出入的車輛通行困難，且回收物品及楊男拆解電器後的遺留的螺絲釘等尖銳物，讓行經38巷路段的車輛駕駛人難以閃避，因而發生擦撞或是輪胎遭尖銳物刺破。

2021年1月6日下午1點，鴻灃ART社區的洪姓住戶駕車出入時，又因楊男在38巷路段堆置回收物品無法通行，雙方發生口角，楊男竟出言不遜，對著洪姓住戶大罵「垃圾人」等語，足以貶損洪姓住戶的名譽及社會評價，洪除了提告公然侮辱罪外，另也提起刑事附帶民事求償，民事庭仍在審理中。

法院審理時，楊男矢口否認有任何妨害公眾往來安全的犯行，以「我是在我私人土地上堆置物品，是鴻灃ART社區住戶自己來撞我的東西，為何車輛碰到圖釘要怪我」來辯稱：法官為此也會同桃園市桃園地政事務所地政人員前往現場勘驗、丈量，除確認楊男鐵皮屋最外圍已是國有地交界處，而楊男確實有將回收物品及電器堆放在公眾往來通行道路。

社區主委也證稱，楊男常在鴻灃ART社區巷口拆解回收物，拆下的螺絲及廢棄物常刺破住戶車子輪胎：楊男有時會把回收物放在車道上，有時也會把尖銳物品放在路口，當楊男在停車場路口堆積物品，社區住戶開車出入時，若開入時角度沒有調好，就會讓車子外表刮傷。

法官審酌，楊姓被告明知新埔三街38巷為供公眾往來通行道路，竟任意堆置其所回收物品及電器，妨礙車輛通行，致生公眾往來危險，又公然辱罵洪姓住戶，缺乏尊重他人的法治概念，所為實有不該，且犯後僅坦承部分犯行，又未與洪姓住戶達成和解或取得原諒，兼衡犯罪動機、目的、手段、素行量處主文之刑。