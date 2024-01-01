七旬老翁元旦連假忘了回家路 暖警助平安返家團聚

76歲蔡姓老翁昨天傍晚6點多在台南市中西區正興街路口徘徊，相當危險，熱心民眾發現報警協助，員警獲報到場後，發現老翁忘了家在那裡，透過警政科技系統找到家人的聯繫方式，順利通知老翁家屬平安載送返家。

台南市警二分局海安派出所昨天元旦連假期間接獲民眾報案，稱有老翁在路口徘徊相當危險，請求警方協助，員警獲報到場後，發現這名老翁疑似失智腦力退化，迷失了方向，不知如何返家。

海安派出所副所長高德陵、警員宋冠勳、黃揚傑到場時上前關心詢問老翁身體狀況，對談過程中發現老翁有失智症狀，員警擔心老翁獨自在外恐發生意外，先將老翁載回派出所休息並提供礦泉水供其飲用，後續查證身分。

透過些微的資訊，員警經過系統比對查出為76歲蔡姓老翁，立即電話聯繫他妻子，為避免意外發生，員警協助載他返回住處。蔡妻子向警方表示，平時下午都會陪同老翁外出散步運動，然而當日老翁卻提前獨自先行出門，好險有警方熱心幫忙，讓老翁能夠在元旦連假期間平安順利返家。