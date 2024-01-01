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七旬老翁元旦連假忘了回家路 暖警助平安返家團聚

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

76歲蔡姓老翁昨天傍晚6點多在台南市中西區正興街路口徘徊，相當危險，熱心民眾發現報警協助，員警獲報到場後，發現老翁忘了家在那裡，透過警政科技系統找到家人的聯繫方式，順利通知老翁家屬平安載送返家。

台南市警二分局海安派出所昨天元旦連假期間接獲民眾報案，稱有老翁在路口徘徊相當危險，請求警方協助，員警獲報到場後，發現這名老翁疑似失智腦力退化，迷失了方向，不知如何返家。

海安派出所副所長高德陵、警員宋冠勳、黃揚傑到場時上前關心詢問老翁身體狀況，對談過程中發現老翁有失智症狀，員警擔心老翁獨自在外恐發生意外，先將老翁載回派出所休息並提供礦泉水供其飲用，後續查證身分。

透過些微的資訊，員警經過系統比對查出為76歲蔡姓老翁，立即電話聯繫他妻子，為避免意外發生，員警協助載他返回住處。蔡妻子向警方表示，平時下午都會陪同老翁外出散步運動，然而當日老翁卻提前獨自先行出門，好險有警方熱心幫忙，讓老翁能夠在元旦連假期間平安順利返家。

警方提醒，民眾家中如有年長者或有失智長輩，平時可在衣服或隨身物品上留下聯絡資料，也可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，以利如有協尋需求時，能即時身分辨識，民眾若在路上發現老人家有神情緊張、疲憊，或是長時間徘徊在同一個地方的狀況，請立即撥打110電話報警，警方會盡全力幫助迷途長者平安返家團圓。

蔡姓老翁(中)忘了回家路，台南市警二分局警員宋冠勳（右）協助他平安返家。記者黃宣翰／翻攝
蔡姓老翁(中)忘了回家路，台南市警二分局警員宋冠勳（右）協助他平安返家。記者黃宣翰／翻攝

失智症 警察

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