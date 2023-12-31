影／高雄跨年晚會「持刀」驚魂！目擊者揭現場慌亂畫面：幾十個人跌成一堆

2024高雄跨年晚會今晚在夢時代廣場登場，但在晚間約9點，在台上演出的樂團「大象體操」，主唱唱到一半，突然用英文爆粗口，並高喊「有人拿刀」，整個人往後退。現場有十多人受傷到醫護站。

此時，台下群眾區中央靠近舞台區出現騷動，很多人急藉往兩邊逃跑，形成推擠，當場尖叫聲四起，有人跌倒，而場邊管制區的柵欄，有人開始爬上，有人大喊察快來，有人大喊主持人會維持秩序，但現場民眾還是持續推擠。

終於再過了五、六分鐘後，主持人浩子拿起麥克風，向群眾喊話，說不要推擠，在處理了，大約在九點十分的時候，浩子說現場危險狀況已經解除，才接下來開始的表演。

護站陸續湧進傷患，大多是手腳受傷，一名少女當場嚇得哭了出來，一旁的朋友說，表演到一半時，突然有人大喊有人拿刀，大家開始推擠尖叫，「好多人都跌倒，我前面至少幾十個人，大家跌成一堆」。

記者現場直擊，在騷動後，至少有十多名傷者被送進醫護站，大多是年輕人，主要是手腳挫傷，大家一臉驚恐，警方隨即也加派警力進入現場。

高市府表示，根據目擊者供稱疑似看到民眾攜帶小刀，其他人聽到傳聞進而引起騷動，但經了解，目前並無發生危險情況，也並未發現可疑人士，現場已在晚上9點12分恢復平靜，警方會持續釐清中。

高市府表示，針對少數民眾因為推擠造成擦挫傷，現場醫護站人員皆有協助處理中。