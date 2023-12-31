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違法露營區釣魚池父子落水雙亡 業者道歉：無限期停業

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違法露營區釣魚池父子落水雙亡 業者道歉：無限期停業

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣卓蘭鎮小森時光農場違法經營露營場，昨天發生父子遊客在釣魚池溺水事件，30歲謝姓男子和2歲兒子上午8點在釣魚池落水失蹤後，下午相繼被救出不治，業者在臉書發文道歉：為了好好檢討，園區將無限期停止營業。

警方初步調查，謝姓父子一家3口和親友前天從彰化到卓蘭農場露營遊玩，昨天上午約8點父子倆一起到區內的親子釣魚池，男子準備釣具時，距他身邊約1公尺處的男童拿撈魚網往水池要撈魚，不料掉落池內，謝男見狀下水救兒子，但是一直沒能將兒子救起，雙雙溺水，等到家人到中午找不到人，調閱監視器才發現謝姓父子溺水，但警消在下午1時、2時陸續找到兩人緊急送醫，兩人早已沒有生命跡象。

業者昨晚在臉書PO文：非常抱歉，由於今日園內發生意外，我們深深感到非常自責，會為了好好檢討，園區將無限期停止營業，請已訂位的客人與我們聯絡，會儘速幫您們辦理退訂。

這個農場占地約3.5公頃，區內有多項遊樂設施及住宿空間，但未向縣府申請輔導露營區合法化，現場水池有「活泉台灣鯛親子釣魚樂」的廣告布幕，但未見警告標語和救生衣等設施，業者也沒申辦投保遊客意外險，溺水案涉及的相關責任待檢警調查。

苗栗縣卓蘭鎮一處農場昨傳出父子溺水死亡，消防人員在現場救援。圖／苗栗縣消防局提供
苗栗縣卓蘭鎮一處農場昨傳出父子溺水死亡，消防人員在現場救援。圖／苗栗縣消防局提供

溺水 露營區

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