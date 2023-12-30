傳新北校園BB彈射黑板 校長：學生下課水槍嬉鬧

這所國中校長晚間接受中央社記者電訪時澄清，完全沒有「BB彈射擊黑板」一事。示意圖／ingimage 新北校園國中生命案引發關注，某國中3年級學生29日持玩具水槍玩耍，被導師發現後送學務處。校長晚間說，BB彈射黑板非事實，但避免水槍射到眼睛，已與家長溝通勿攜到校。

有家長向媒體投訴並經報導，學生攜玩具槍到校，下課時不小心BB彈射到黑板，遭發現暫行保管，通知家長處理。

這所國中校長晚間接受中央社記者電訪時澄清，完全沒有「BB彈射擊黑板」一事。過程為，9年級女學生29日攜帶家中幼兒園弟妹玩耍的水槍到校，被同班級男學生下課後拿去玩耍。

校長說，上課後，學生將玩具水槍放到教室後櫃子，被導師發現後通報學務處暫時保管，並通知家長與告知學生，希望不要帶水槍到校，以免射水槍時誤傷眼睛。家長理解並同意校方處置。

校長說，推動友善校園，導師也關心孩子身心狀況，這次單純水槍嬉鬧，沒有射擊恐嚇、學生也很乖巧；水槍約手掌大小，非外傳仿真手槍。新北國中生命案後，各界關心校安問題；這件凸顯班導師機警發現櫃子上有水槍，立即通報學務處處理。