快訊

北市議員王欣儀罹癌住院 今開刀切除腫瘤…術後現況曝光

好想去迪士尼！爸砸30萬元買成「Disney+」全家崩潰 暖心結局曝光

國三生割喉案後…8男校外叫囂引師生恐慌 國教盟坦言：學校無能力處理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東暗夜數間鐵皮屋遭火吞噬 女屋主搬瓦斯桶遭火吻

聯合報／ 記者古和純尤聰光／台東即時報導

台東市區中興路三段上某農機行後方倉庫、民宅，今晚7時40分許冒出火舌濃煙，許姓女屋主當下雖趕緊逃出屋外報案，但火勢過於猛烈，警消到場緊急注水灌救，仍延燒到周邊6至7間平房，由於室內堆放農機和瓦斯，不時傳出爆炸聲響，女屋主一度衝入火場，不慎遭灼傷。

消防局指出，女屋主逃出後屋內並無其他人員在內，現場為鐵皮鋼骨建築，在消防指揮中心獲報5分鐘後，火勢全面燃燒，據了解，該鐵皮屋主要為住宅和農機具倉庫使用，而燃燒面積約有150平方公尺。

「現場堆積油桶、農機具、瓦斯桶！」現場消防員回報，經火勢撲滅後，鐵皮平房內經搜索並無任何人員受困，但許姓女屋主為了搬運火場內瓦斯桶等室內物品時，雙手於搬運火場不慎被火燙傷，由南王91救護車送醫馬偕醫院處置。

台東市中興路住宅火警。記者古和純／翻攝
台東市中興路住宅火警。記者古和純／翻攝
台東市中興路住宅火警。記者古和純／翻攝
台東市中興路住宅火警。記者古和純／翻攝
台東市中興路住宅火警。記者古和純／翻攝
台東市中興路住宅火警。記者古和純／翻攝

馬偕醫院 消防員

延伸閱讀

影／新北蘆洲鐵皮廠陷火海！消防出動大批人車搶救 全面燃燒畫面曝光

天冷台人最愛這穿搭 眾人笑稱「像鐵皮屋一樣」：台灣標配

濃煙直竄天際！竹北鐵皮屋快炒店遭大火吞噬 消防局急派9車22人搶救

他巧遇瓦斯桶大橘在翻垃圾 驚覺牠是2年前的「寵妻浪貓」：幸福肥到認不出來了

相關新聞

以為真愛來敲門 警隨手搜尋美女圖粉碎42歲男愛情夢

有錢沒錢討個老婆好過年？彰化縣42歲林姓男子與女網友「小倩」網戀20天即論及婚嫁，「小倩」要求加入投顧理財Line群組，...

明揚爆炸善款逾1.8億 罹難消防員每人1118萬元

屏東縣明揚工廠爆炸釀重大死傷，善款累積新台幣1億8800餘萬元，救助金管理委員會今天開會決議以「罹難者4成、傷者6成」比...

見女用衣褲手癢就偷 男7天偷6起送辦..這回再偷3件押了

有多項前科的顏姓男子從這個月3日開始，短短7天連竊6起女用衣褲遭警方鎖定逮捕。25日下午顏男又竊得3件女用衣物，警循線在...

偷遍南彰4鄉鎮農田抽水馬達 小偷專心吃漢堡被警追逮

彰化縣二林區四鄉鎮今年10月下旬起，陸續發生12件農田抽水馬達失竊案，經調閱相關錄影監視畫面，經整合過濾分析芳苑鄉董姓男...

高雄桌遊社藏賭 警逮韓系女團裝扮6女荷官抄百萬賭資

全台不少棋牌及桌遊社近來打著休閒名義，暗中變相經營兌換現金的賭場，高雄市警局督察室及林園分局警方昨晚至凌晨，攻堅突襲2處...

台東暗夜數間鐵皮屋遭火吞噬 女屋主搬瓦斯桶遭火吻

台東市區中興路三段上某農機行後方倉庫、民宅，今晚7時40分許冒出火舌濃煙，許姓女屋主當下雖趕緊逃出屋外報案，但火勢過於猛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。