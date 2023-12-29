台東暗夜數間鐵皮屋遭火吞噬 女屋主搬瓦斯桶遭火吻

台東市區中興路三段上某農機行後方倉庫、民宅，今晚7時40分許冒出火舌濃煙，許姓女屋主當下雖趕緊逃出屋外報案，但火勢過於猛烈，警消到場緊急注水灌救，仍延燒到周邊6至7間平房，由於室內堆放農機和瓦斯，不時傳出爆炸聲響，女屋主一度衝入火場，不慎遭灼傷。

消防局指出，女屋主逃出後屋內並無其他人員在內，現場為鐵皮鋼骨建築，在消防指揮中心獲報5分鐘後，火勢全面燃燒，據了解，該鐵皮屋主要為住宅和農機具倉庫使用，而燃燒面積約有150平方公尺。