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台東暗夜數間鐵皮屋遭火吞噬 女屋主搬瓦斯桶遭火吻
台東市區中興路三段上某農機行後方倉庫、民宅，今晚7時40分許冒出火舌濃煙，許姓女屋主當下雖趕緊逃出屋外報案，但火勢過於猛烈，警消到場緊急注水灌救，仍延燒到周邊6至7間平房，由於室內堆放農機和瓦斯，不時傳出爆炸聲響，女屋主一度衝入火場，不慎遭灼傷。
消防局指出，女屋主逃出後屋內並無其他人員在內，現場為鐵皮鋼骨建築，在消防指揮中心獲報5分鐘後，火勢全面燃燒，據了解，該鐵皮屋主要為住宅和農機具倉庫使用，而燃燒面積約有150平方公尺。
「現場堆積油桶、農機具、瓦斯桶！」現場消防員回報，經火勢撲滅後，鐵皮平房內經搜索並無任何人員受困，但許姓女屋主為了搬運火場內瓦斯桶等室內物品時，雙手於搬運火場不慎被火燙傷，由南王91救護車送醫馬偕醫院處置。
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