男子無照駕車拒檢竄逃 新北警攔捕查獲毒品送辦

新北警方今天表示，陳姓男子昨晚無照駕車在板橋區蛇行、逆向及闖紅燈，還逃避警方攔檢追捕。經追逐，陳男及張姓乘客落網，警方在車上查獲毒品送辦，並開立5張交通違規罰單。

海山警分局今天下午發布新聞指出，文聖派出所警員昨天下午4時30分許在板橋區文新路發現陳男駕駛的轎車併排違停，前往關切攔查時，發現陳男沒有駕駛執照，員警便要求熄火，但陳男拒絕停車，且立即駕車逃逸。

警方指出，陳男沿路蛇行、逆向行駛及闖紅燈逃竄，不顧用路人安全；警員沿途鳴笛尾隨，發現陳男在板橋區環河西路4段將乘客張姓男子放下車後，繼續逃竄。

警方表示，陳男逃竄至板橋區環河西路4段與萬板路口時，因逆向行駛撞到停等紅綠燈的3輛轎車，造成多輛轎車受損。陳男棄車往縣民大道3段逃逸遭員警查獲，依涉嫌公共危險罪現行犯逮捕。

至於半路下車的張姓乘客，警方指出，也遭警方線上警力圍捕，在板橋區懷德街落網。

警方在陳男所駕車內查獲毒品安非他命、海洛因及大麻，警詢後依違反毒品危害防制條例，公共危險罪嫌，將2人移送檢方偵辦。

針對陳男交通違規行為，警方表示，開立5張交通違規罰單，總計新台幣3萬8400元罰鍰。