快訊

今年10檔金融股受委屈了！2024年第一金（2892）和它最有可能大漲

男子無照駕車拒檢竄逃 新北警攔捕查獲毒品送辦

中央社／ 新北29日

新北警方今天表示，陳姓男子昨晚無照駕車在板橋區行、逆向及闖紅燈，還逃避警方攔檢追捕。經追逐，陳男及張姓乘客落網，警方在車上查獲毒品送辦，並開立5張交通違規罰單。

海山警分局今天下午發布新聞指出，文聖派出所警員昨天下午4時30分許在板橋區文新路發現陳男駕駛的轎車併排違停，前往關切攔查時，發現陳男沒有駕駛執照，員警便要求熄火，但陳男拒絕停車，且立即駕車逃逸。

警方指出，陳男沿路蛇行、逆向行駛及闖紅燈逃竄，不顧用路人安全；警員沿途鳴笛尾隨，發現陳男在板橋區環河西路4段將乘客張姓男子放下車後，繼續逃竄。

警方表示，陳男逃竄至板橋區環河西路4段與萬板路口時，因逆向行駛撞到停等紅綠燈的3輛轎車，造成多輛轎車受損。陳男棄車往縣民大道3段逃逸遭員警查獲，依涉嫌公共危險罪現行犯逮捕。

至於半路下車的張姓乘客，警方指出，也遭警方線上警力圍捕，在板橋區懷德街落網。

警方在陳男所駕車內查獲毒品安非他命、海洛因及大麻，警詢後依違反毒品危害防制條例，公共危險罪嫌，將2人移送檢方偵辦。

針對陳男交通違規行為，警方表示，開立5張交通違規罰單，總計新台幣3萬8400元罰鍰。

毒品 交通違規

延伸閱讀

卓冠廷因「賴皮寮」爭議批新北市府 今自家也遭檢舉

江蘇旅遊接受落地招待 新北13名里長反滲透法遭約談3人交保

桃園捷運棕線綜合規畫再邁步 交通部今天轉行政院審議

新北工業區都更達47公頃 今再審議通過兩件2633坪

相關新聞

台南黃金海岸傳落水 消防人員救起30歲女子無呼吸心跳

台南南區黃金海岸遊客中心旁消波塊，下午2時42分許，有民眾發現有人落水，台南市消防局據報，調派灣裡消防分隊人員前往搶救，...

高雄跨年晚會將吸引人潮 警方分階段管制交通

元旦連續假日來臨，高雄市警局預估，今天下午4時起，國道將逐現返鄉車潮，12月31日，在夢時代時代大道、義大世界各有跨年晚...

影／高雄新興區桌遊店遭砸店 警懷疑債務糾紛引起

網傳高雄新興區中山一路與民生二路口的砸店影片，多名男子持棍棒闖入店家砸毀玻璃門等設備，高雄警方今天初步了解，是某桌遊主題...

樹林警洩漏個資助殯葬業者遭調查 分局：先調職再議處

新北市樹林警分局勤務中心陳姓警員洩漏個資給特定殯葬業者，這個月27日新北地檢署指揮廉政署、新北警察局政風室、樹林警分局督...

與死神拔河「骨針」能救命 南消未來爭取分隊全面配發

消防救護人員遇到OHCA（到院前心肺功能停止）病患，搶救過程相當於時間拔河，這時施打一般針劑不易，可透過電動器具「骨針」...

北市大安分局今年攔阻4億元被騙走 被害人女性占7成5

台北市大安區人稱天龍國蛋黃區，轄內有許多金融機構、金銀珠寶業，由於2023年即將結束，大安警分局檢討詐騙攔阻分析，今年共...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。