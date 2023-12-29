花蓮綠營立委參選人工讀生 無照駕車撞傷婦人
民進黨花蓮立委參選人張美慧競選團隊19歲藍姓工讀生，昨天下午駕駛小貨車載宣傳用品，途中與電動腳踏車碰撞，遭撞婦人重傷命危，藍男無照駕駛。競選團隊承諾會負起全責。
藍姓工讀生昨天下午接獲指派，駕駛小貨車載運宣傳用微型電動車回競選總部，昨天下午4時許行經花蓮市國富10街南往北方向行駛，行經國富2街路口左轉時，不慎與1輛直行電動輔助自行車發生碰撞，64歲林姓婦人全身多處擦挫傷、呈現昏迷狀況，目前仍在加護病房治療。
花蓮警分局調查，藍姓小貨車駕駛僅持有學習駕照，仍屬無照駕駛，雙方經檢測均無酒精反應，疑因雨天行車視線不佳，未禮讓釀禍，詳細肇事原因仍待釐清。
張美慧競選總部今天發表聲明，張美慧及團隊事發第一時間就前往醫院探視傷者與家屬，針對疏失當場致歉，會全權負責後續醫療及賠償。
對於駕駛司機無照駕駛，張美慧競選總部指出，聘用工讀生基於信任原則，並未查核聘用人員證件，為競總疏忽，深感抱歉，後續會全力配合警方調查，決不迴避。
張美慧競選總部指出，事發後已針對競選總部、後援會等相關競選車輛駕駛進行宣導及安全教育說明。
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