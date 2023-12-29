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桃園跨年晚會徵場地整理人員？桃警：假的，勿轉傳！
近來社群網路流傳本月31日桃園市政府舉辦的「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會，將徵求場地整理人員，桃園市觀光旅遊局已公開證實是個假訊息，桃園市刑事警察大隊初步清查，迄今尚無民眾上當，呼籲民眾勿再轉傳此項假求職真詐騙的徵人訊息。
桃市刑大經濟組長曾崑蘍說明，有關於網路、社群平台瘋傳「2024桃園星際城STAR UP」跨年晚會在112年12月31日即將盛大舉辦，將徵求場地人員即「可進入搖滾區及與偶像近距離接觸」等機會，讓民眾誤認求職一事，經市府觀光旅遊局澄清這是假訊息，市警局初步清查，尚無民眾因此訊息前往求職而上當受騙，請民眾勿再轉傳與散布，若有民眾受騙可就近向警察機關提出告訴。
曾崑蘍也呼籲，民眾對於網路流傳訊息應多加求證、辨識真偽，勿輕信或隨意轉傳，避免成為假訊息之傳播者、製造社會大眾恐慌，應再三確認或撥打165反詐騙諮詢專線查詢，或就近至派出所詢問、詳加查證。
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