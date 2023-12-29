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影／酒醉又拋錨擋路口致後車排長龍 高雄男甘吞18萬拒測
高雄41歲張姓男子前天傍晚酒後開車上路，怎料，行經高楠公路與德民路口時，轎車竟半路拋錨停在快車道上，正好當下有巡邏警路過遂上前關心，沒想到，張男全身散發濃厚酒味，張心虛表示，中午確實有喝酒，但他堅決拒測，恐因此吞下18萬元罰鍰。
楠梓分局指出，當時正值下班尖峰時段，路上車流量大，且當天因溫差大，下午氣溫驟降，張男卻滿頭大汗並散發酒味，警方依法以酒精感知器實施酒測，張男則向警方坦言，中午的確有喝酒，但他不願進一步接受酒測。
警方表示，駕駛人拒測可處18萬元罰鍰，當場移置保管車輛、參加道路安全講習及吊銷駕照，三年內不得考領；十年內第二次拒絕接受酒測者，罰鍰將為前一次處罰金額再加罰18萬，且累計無上限，同時必須吊銷汽機車駕照，5年內不得考領，駕駛人切勿心存僥倖。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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