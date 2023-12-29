影／台中賓士男違停被蒐證惱羞！持棍理論還倒車衝撞威脅學生

台中市45歲陳男昨駕駛賓士車到潭子區潭秀國中，疑違規停車被學生規勸，竟惱羞成怒，持木棍下車理論，並將車開上人行道作勢衝撞一群學生，多名學生尖叫、閃避，幸無人受傷。警方昨帶回陳男，陳邊走進派出所邊抱怨稱「我也很不要(台語)」，警詢後依公共危險、恐嚇罪嫌移送。

昨天下午4點多，正逢下課尖峰時段，因台中市潭子區降雨，道路車流量大，陳男疑將車輛違規停在潭秀國中路口，遭14歲張姓學生持手機拍攝並規勸，陳男心生不滿持木棍上前理論，遭校方生教組詹姓組長勸離。

未料，陳男上車後再度向學生方向叫囂，隨即駕駛車輛往校門口人行道加速行駛，並倒車後離去，現場多名學生在等候公車，被賓士車暴衝行徑嚇得尖叫，紛紛躲避，所幸現場無人員受傷。

大雅警分局調查，陳男駕駛賓士車往校門口人行道加速行駛及倒車行為，已造成公眾往來危險，昨晚陳男邊走進派出所邊抱怨，稱學生在他賓士車旁敲擊，當時他人就在車內；警員一旁規勸不需要這樣，陳再稱「我也很不要(台語)」。