聽新聞
test
0:00 / 0:00

前金工地鷹架倒塌 壓損2輛汽機車

聯合報／ 記者林保光徐如宜卜敏正／高雄報導

高雄市前金區建築改建工地鷹架昨天中午倒塌。記者林保光／攝影
高雄市前金區建築改建工地鷹架昨天中午倒塌。記者林保光／攝影

高雄市前金區自強路某建築工地鷹架昨中午不明原因倒塌，壓損路旁2輛汽機車，自強一路雙向車道受阻1小時餘，所幸無人傷亡，因高雄市今年發生多起工安意外，議員怒批，市府應善盡監督管理責任；勞檢處初判，施工鷹架未與構造物妥實連接，已勒令作業場所停工，並將依法開罰。

高雄市前金區自強一路與武強街口，2棟2樓、3樓建築改建的工地架設鷹架，昨中午12時許突倒塌，約3樓高的鷹架往自強一路倒下，傳出巨大聲響，附近居民都被巨大聲響嚇一跳，倒下鷹架正好封阻自強一路雙向車道。

倒下的鷹架壓損工地旁的1輛小貨車和1輛機車，小貨車上的劉姓男子驚魂未定說，當時在車上吃便當，才剛吃完要開車門，鷹架突然垮下、壓在車上，真的嚇壞了，要是早幾秒鐘下車，人就被壓到了。

市議員許采蓁不滿指出，高雄市今年發生多起工安事件，1個月前新興區才發生工安死亡意外，昨又發生鷹架倒塌，市府常宣稱，對工安精進作為、品管制度，卻仍不見成效，將持續要求市府落實稽查跟品管，不要等出事才開罰。

勞工局主祕皮忠謀表示，該案雇主違反職業安全衛生法規定，將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰，呼籲各事業單位從事作業，務必落實安全作業標準，預防災害發生，維護勞工作業安全。

高雄市 工安 車道

延伸閱讀

台南五福商店華麗立面重現引話題 明年1月16日內部開箱

影／嚇死！高雄建築工地鷹架整片倒下！道路受阻壓損2車

封路至深夜！桃園捷運綠線工地外出現80公分坑洞 初判原因曝光

居然有營業！他驚見「工地風飲料店」外圍全鷹架 網傻眼：入口在哪？

相關新聞

英勇救4人殉職！消防分隊長死因出爐 疑遭活活嗆死

新竹縣消防局新工分隊長游尚樺今晨冒險衝火場救出4人，卻在2樓搜索是否還有人受困過程中，遭濃煙嗆昏不幸殉職。檢警今天晚間相...

火場救出4移工 消防分隊長殉職

新竹縣一棟透天厝昨上午火災，新工消防分隊長游尚樺與隊員救出四名越南籍移工，游倒在火場失去生命跡象，經送醫不治；消防局初判...

太囂張！賓士男違規被國中生勸 惱怒開車衝群眾還拿棍要追

一名男子今天下午開賓士車到台中市潭子區潭秀國中，違規停車被學生勸說，男子惱羞成怒，大罵要撞死人，立即開車衝上人行道上的學...

廣角鏡／驚悚！鋼筋衝破車頭

曾姓男子昨11時許駕駛聯結車行經國道1號，在南向361.3公里接近高雄鼎金路段，因見前方車多緊急煞車，未料車上所載的鋼筋...

消防分隊長英勇殉職 父認屍悲痛「兒起來啊」

殉職的新竹縣新工消防分隊長游尚樺有最暖分隊長封號，他母親趕到殯儀館悲痛說「只希望知道孩子當時發生什麼事」，父親在醫院見大...

前金工地鷹架倒塌 壓損2輛汽機車

高雄市前金區自強路某建築工地鷹架昨中午不明原因倒塌，壓損路旁2輛汽機車，自強一路雙向車道受阻1小時餘，所幸無人傷亡，因高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。