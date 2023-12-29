前金工地鷹架倒塌 壓損2輛汽機車

高雄市前金區建築改建工地鷹架昨天中午倒塌。記者林保光／攝影

高雄市前金區自強路某建築工地鷹架昨中午不明原因倒塌，壓損路旁2輛汽機車，自強一路雙向車道受阻1小時餘，所幸無人傷亡，因高雄市今年發生多起工安意外，議員怒批，市府應善盡監督管理責任；勞檢處初判，施工鷹架未與構造物妥實連接，已勒令作業場所停工，並將依法開罰。

高雄市前金區自強一路與武強街口，2棟2樓、3樓建築改建的工地架設鷹架，昨中午12時許突倒塌，約3樓高的鷹架往自強一路倒下，傳出巨大聲響，附近居民都被巨大聲響嚇一跳，倒下鷹架正好封阻自強一路雙向車道。

倒下的鷹架壓損工地旁的1輛小貨車和1輛機車，小貨車上的劉姓男子驚魂未定說，當時在車上吃便當，才剛吃完要開車門，鷹架突然垮下、壓在車上，真的嚇壞了，要是早幾秒鐘下車，人就被壓到了。

市議員許采蓁不滿指出，高雄市今年發生多起工安事件，1個月前新興區才發生工安死亡意外，昨又發生鷹架倒塌，市府常宣稱，對工安精進作為、品管制度，卻仍不見成效，將持續要求市府落實稽查跟品管，不要等出事才開罰。

勞工局主祕皮忠謀表示，該案雇主違反職業安全衛生法規定，將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰，呼籲各事業單位從事作業，務必落實安全作業標準，預防災害發生，維護勞工作業安全。