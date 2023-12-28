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他拒酒測發抖音自清沒酒駕 警監視器打臉「車有移動」

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

劉姓男子今年9月清晨酒後，在新北市三重區跨坐機車上滑動移車，被巡邏警發現趨前欲對他酒測。劉男拒絕當場開單、扣車、吊照。沒想到，事過3個多月，今天抖音卻上傳一段劉男自清影片，他說「當天開車廂拿東西，坐在地上抽菸」否認酒駕，稍早警方出示路口監視器畫面打臉劉男「沒酒駕」。

據了解，劉姓男子（20歲）今年9月18日清晨6時18分左右，他與朋友酒後準備從新北市三重區正義北路2巷騎車回家。當時他轉動車鑰匙、打開大燈，頭戴安全帽、雙手握住機車手把，把車移動到人行道上，旋即踢下側柱，坐在路旁抽菸。

沒多久，轄區警方巡邏經過，見劉男車燈未關，機車還違停在人行道上前盤查。劉男全身散發濃厚酒氣，警欲對劉男實施酒測，劉男認為他沒騎車，只是轉動車鑰匙「打開車廂拿東西，坐在地上抽菸」拒絕酒測，雙方一陣言詞激辯。

最後，警方依道路交通管理處罰條例第35條4項2款之規定，汽機車駕駛人拒絕酒測，製單舉發開處劉男18萬元罰鍰；並當場移置保管機車、吊銷劉男駕駛執照。沒想到，事隔3個多月，今天抖音卻出現一段影片，內容是劉男在三重拖吊場，以錄影自清方式說「當天開車廂拿東西，坐在地上抽菸」否認有酒駕情事。

對此，稍早三重警方調閱事發當天路口監視器畫面，狠狠打臉劉男「自清」一說。警方指出，當天騎士「已頭戴安全帽、雙手握機車手把、側柱已踢起、跨坐於大燈開啟的機車上」，員警前往攔查時，當事人車輛確實已移離原本地點，警方認定屬於行駛狀態，才會舉發扣車。並非當事人於影片中自述「僅要開車廂拿東西、坐在地上抽菸」，警方依規定製單舉發、扣車沒有疑議。

另畫面所述，拖吊場所移置保管車輛不全然都是酒駕扣車，其中包括無牌車、號牌註銷、車禍肇事等扣置車輛，且酒駕攔查狀況各案不同，絕非影片中所述「都是牽車被罰酒駕」情形，澄清釋疑。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

劉姓男子今年9月酒駕拒測被開單，今天抖音上傳一段他自清影片否認酒駕，稍早警方出示監視器畫面打臉。圖／警方提供
劉姓男子今年9月酒駕拒測被開單，今天抖音上傳一段他自清影片否認酒駕，稍早警方出示監視器畫面打臉。圖／警方提供
劉姓男子今年9月酒駕拒測被開單，今天抖音上傳一段他自清影片否認酒駕，稍早警方出示監視器畫面打臉。圖／警方提供
劉姓男子今年9月酒駕拒測被開單，今天抖音上傳一段他自清影片否認酒駕，稍早警方出示監視器畫面打臉。圖／警方提供

酒駕 抽菸

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