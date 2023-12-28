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影／狂！外送員逆向騎人行道路過派出所 警奪門而出罵：駕照怎考的

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市一名Uber Eats外送員日前送餐貪圖方便，騎機車上人行道還逆向行駛，更大喇喇的從派出所門前經過，派出所內有警員撞見，立刻奪門而出將人攔下，在人行道上大聲喝斥「你駕照怎麼考的，吊銷啦」，過程都被民眾拍下。警方指出，該名警員當時太氣了，才當場訓斥教育民眾，呼籲民眾人行道專供行人通行，會加強取締違規。

網路社群社會事新聞影音流傳一段影片，內容是一名外送員騎車在人行道被警察攔下，警察跟騎士對話，大罵「很困難嗎」、「你駕照怎麼考的，吊銷啦」、「我叫你合法行駛」、「一樣啊，中華路漢口街一樣轉過來雙向行駛，很困難嗎」、「你一定要這樣子嗎」、「在派出所面前騎人行道，還逆向」。

轄區中正一分局博愛路派出所指出，事發在12月25日下午1點多，員警見外送員騎機車行駛在人行道，隨即步行追逐攔阻，因騎士配戴耳機未聽聞多次呼喊攔阻，才大聲喊叫制止。

警方說，經了解外送員因送餐時間壓力，貪圖方便才違規行駛人行道逾200公尺，當時警員實在太氣，奪門而出當場訓斥、機會教育，事後便讓騎士逕自離去，並未開單。

警方強調，機車行駛人行道，已違反道交條例第45條，將面臨600元至1800元罰鍰；呼籲民眾，人行道是專供行人通行，並非提供車輛通行，另外，逆向行駛容易造成重大交通事故發生，將加強取締。

台北市中正區一名外送員因騎車行駛人行道又逆向，遭派出所警員攔下。記者翁至成／翻攝
台北市中正區一名外送員因騎車行駛人行道又逆向，遭派出所警員攔下。記者翁至成／翻攝
台北市中正區一名外送員因騎車行駛人行道又逆向，遭派出所警員攔下訓斥，罵「你駕照怎麼考的，吊銷啦」。圖／擷取自社會事新聞影音
台北市中正區一名外送員因騎車行駛人行道又逆向，遭派出所警員攔下訓斥，罵「你駕照怎麼考的，吊銷啦」。圖／擷取自社會事新聞影音

人行道 外送員 駕照

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