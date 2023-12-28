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培育毛英雄 桃竹竹苗首座搜救犬訓練場落成啟用

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹市專屬的「毛英雄」培育基地來了，竹市消防局投入總經費1950萬元興建全國縣市第3座、桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場，今正式啟用並舉行落成典禮，現場也為通過國家MRT救援能力認證的搜救犬「CLAY」及「HENIN」授予1線4星階級章，2隻「毛英雄」也於現場演示地震倒塌建築物搜救能力，展現竹市搜救隊精良培訓的成果。

市長高虹安說，國內目前僅消防署訓練中心及高雄市政府搜救犬馴養中心擁有搜救犬專屬系統性訓練場地，今日竹市訓練場落成後，未來搜救團隊不必再舟車勞頓、遠赴他鄉訓練。

科管局長王永壯表示，科管局長期來致力與市府合作，促進地方繁榮，日前得知市府需要用地興建搜救犬訓練場，科管局也是義不容辭地答應無償撥用，感謝竹市消防局平時守護園區安危，未來園區與市府亦會持續互助成長，邁向區域共榮共好。

消防署特種搜救隊長陳義豐表示，竹市對於搜救犬的訓練非常認真，在每次認證考核時都能拿到優秀成績，包含日前於「2023年國家MRT搜救犬救援能力認證」中，竹市就有2隻搜救犬通過，期許未來竹市搜救量能可以持續精進，培育更多專業的搜救犬加入國內、甚至是國際救災行列。

消防局長李世恭表示，感謝高虹安支持興建訓練場，還有園區管理局無償撥用「搜救犬訓練場建築用地」（面積約973平方公尺），此次訓練場完工後不僅大幅提升竹市搜救犬訓練量能，更可吸引全國馴養搜救犬單位前來訓練交流，透過彼此交流，將有效提升國內搜救犬訓練及救災效能，成為國際人道救援不可或缺的「毛英雄」。

消防局指出，今日搜救犬訓練場落成啟用典禮，分別由温智欽、黃國峰及謝秉諺3位領犬員，率領所屬搜救犬演示於訓練場內模擬於未全毀之建築設施中找出受困人員，搜救犬隊皆展現優秀搜救能力，圓滿完成任務。

高虹安為通過國家MRT救援能力認證的竹市搜救犬授予1線4星階級章。圖/新竹市政府提供
高虹安為通過國家MRT救援能力認證的竹市搜救犬授予1線4星階級章。圖/新竹市政府提供
搜救犬於現場演示地震倒塌建築物搜救能力。圖/新竹市政府提供
搜救犬於現場演示地震倒塌建築物搜救能力。圖/新竹市政府提供
竹市消防局投入總經費1,950萬元興建全國縣市第3座、桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場。圖/新竹市政府提供
竹市消防局投入總經費1,950萬元興建全國縣市第3座、桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場。圖/新竹市政府提供

搜救犬 建築 高虹安

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