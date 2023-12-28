影／行人地獄！疑趕上班...新店女駕車闖紅燈 男走斑馬線遭撞飛

李姓女子昨開車行經新北新店區寶強路，疑未注意路口號誌已變換，涉嫌闖紅燈，走在行人穿越道上的李姓男子慘遭汽車當場撞飛，嚇壞走在後方多名路人。李男右手脫臼送往新店慈濟醫院救治後無生命危險，李女並無酒駕情事，詳細車禍發生原因仍待警方後續釐清。

新店警方昨天上午11時許獲報，新店區寶強路8號前發生車禍事故，員警趕抵現場發現李姓男子（52歲）倒在馬路中央，疑似右手脫臼，由救護車送往新店慈濟醫院救治後無生命危險。