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影／行人地獄！疑趕上班...新店女駕車闖紅燈 男走斑馬線遭撞飛
李姓女子昨開車行經新北新店區寶強路，疑未注意路口號誌已變換，涉嫌闖紅燈，走在行人穿越道上的李姓男子慘遭汽車當場撞飛，嚇壞走在後方多名路人。李男右手脫臼送往新店慈濟醫院救治後無生命危險，李女並無酒駕情事，詳細車禍發生原因仍待警方後續釐清。
新店警方昨天上午11時許獲報，新店區寶強路8號前發生車禍事故，員警趕抵現場發現李姓男子（52歲）倒在馬路中央，疑似右手脫臼，由救護車送往新店慈濟醫院救治後無生命危險。
經查，肇事的汽車駕駛李姓女子（35歲）當時正準備前往公司上班，駕車沿寶強路中間車道直行往中興路方向行駛，疑似未注意該處路口號誌已變換，涉嫌闖紅燈撞上當時走在行人穿越道上的李男，李男因閃避不及整個身被撞飛後趴在大馬路上，也嚇壞後方與李男一同過馬路的多位民眾。肇事的李女並無酒駕情事，詳細車禍發生原因仍待警方後續調查釐清。
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