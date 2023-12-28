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新竹移工宿舍失火消防分隊長冒死救出4人 遭濃煙嗆暈殉職

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新工分隊長游尚樺送至湖口仁慈醫院搶救無效。記者黃羿馨／攝影
新工分隊長游尚樺送至湖口仁慈醫院搶救無效。記者黃羿馨／攝影

新竹縣湖口鄉安宅四街一處移工宿舍，今天清晨7時許發生住宅火警，新竹縣消防局立即派遣11車26人前往搶救，火勢於8點28分撲滅。但過程中新工分隊長游尚樺，火勢熄滅後冒著生命危險入內救出4位民眾，但再度入內搜救時，被濃煙嗆傷昏倒，當場失去生命跡象，送醫搶救後已不治身亡，消防局長陳中振已趕往現場關心狀況。

新竹縣消防局表示，今天7點33分接獲民宅安宅四街某移工宿舍有火警意外，消防人員到場時，發現2層樓建物有火煙竄出，立即出動水線撲滅，火勢撲滅後，分隊長游尚樺入內搜索，並救出4位受困民眾，但再度入內時，不慎遭濃煙嗆傷暈倒，另名消防人員再度入內搜救，發現他已無生命跡象，立即將他送醫，但他已不治身亡。

據悉，當時移工宿舍起火點在2樓，火勢撲滅後，分隊長游尚樺和另名同仁入內搜索，一人負責排煙，游尚樺負責逐層搜尋查看房間，沒想到游尚樺過程遭濃煙嗆傷昏迷，但由於空氣瓶都還有氣體，為何造成意外，警消人員正調查釐清中。

新工分隊分隊長游尚樺，中央警察大學81期畢業，游分隊長於2022年到新竹縣服務，先前曾於新北市政府消防局竹圍分隊擔任分隊長，到竹縣後任第一大隊分隊長，2022年9月21日接新工分隊長。

新竹 移工

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