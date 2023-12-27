影／三重新北大道中華路口車禍頻傳 民眾質疑交通號誌規劃不當

新北市三重區新北大道一段、中華路口，前天晚上發生機車搶黃燈被對向左轉汽車撞飛的交通事故，由於相同地點10月初也發生情況類似車禍，連撞擊方式幾乎都一樣，令民眾質疑交通號誌相關規畫，認為應該重新檢討。

台1線高架道路下方的市區平面新北大道一段、中華路口，交通流量很大，被中華路隔開的東、西向新北大道各有上、下高架道路，共4個匝道，當車流匯集到十字路口，全靠號誌燈管制直行或左右轉。

25日晚間7時許，34歲郭姓男子騎機車沿新北大道，由新莊往三重方向直行，路口綠燈已轉黃燈，他仍未減速停車，反而加速向前衝。這時對向由66歲張姓男子駕駛的黑色轎車準備左轉中華路，疑似看到燈號轉換也想趕緊通過，雙方視線可能都被另1輛黃燈越線要走不走的白色轎車阻擋，機車當場被黑色轎車撞飛，幸好騎士只是輕微擦挫傷，但撞擊瞬間畫面嚇壞許多目擊者。

而在10月9日下午2時許，25歲劉姓司機駕駛小貨車，同樣沿新北大道往三重方向直行，通過路口完全沒減速，與對向由75歲李姓老翁駕駛（搭載69歲和64歲黃姓老婦）、準備左轉中華路的休旅車發生猛烈撞擊，甚至波及行人，把37歲劉姓男子撞倒後腦著地血腫，總共5人受傷送醫。

這2起事故地點和撞擊方式幾乎一樣，前天的車禍被後車行車記錄器拍下，影片被貼上臉書社團，引發網友議論，質疑這個路口經常發生車禍，認為標誌、標線、紅綠燈號誌都應該重新檢討。