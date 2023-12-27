快訊

李善均靈堂曝光 29日出殯溫暖笑容無限追思

國三生遭割頸不治身亡 家屬傍晚帶遺體返校招魂

成功拔樁？訪義美工廠總經理高志明親自接待 趙少康這麼說

影／三重新北大道中華路口車禍頻傳 民眾質疑交通號誌規劃不當

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區新北大道一段、中華路口，前天晚上發生機車搶黃燈被對向左轉汽車撞飛的交通事故，由於相同地點10月初也發生情況類似車禍，連撞擊方式幾乎都一樣，令民眾質疑交通號誌相關規畫，認為應該重新檢討。

台1線高架道路下方的市區平面新北大道一段、中華路口，交通流量很大，被中華路隔開的東、西向新北大道各有上、下高架道路，共4個匝道，當車流匯集到十字路口，全靠號誌燈管制直行或左右轉。

25日晚間7時許，34歲郭姓男子騎機車沿新北大道，由新莊往三重方向直行，路口綠燈已轉黃燈，他仍未減速停車，反而加速向前衝。這時對向由66歲張姓男子駕駛的黑色轎車準備左轉中華路，疑似看到燈號轉換也想趕緊通過，雙方視線可能都被另1輛黃燈越線要走不走的白色轎車阻擋，機車當場被黑色轎車撞飛，幸好騎士只是輕微擦挫傷，但撞擊瞬間畫面嚇壞許多目擊者。

而在10月9日下午2時許，25歲劉姓司機駕駛小貨車，同樣沿新北大道往三重方向直行，通過路口完全沒減速，與對向由75歲李姓老翁駕駛（搭載69歲和64歲黃姓老婦）、準備左轉中華路的休旅車發生猛烈撞擊，甚至波及行人，把37歲劉姓男子撞倒後腦著地血腫，總共5人受傷送醫。

這2起事故地點和撞擊方式幾乎一樣，前天的車禍被後車行車記錄器拍下，影片被貼上臉書社團，引發網友議論，質疑這個路口經常發生車禍，認為標誌、標線、紅綠燈號誌都應該重新檢討。

新北市三重區新北大道一段、中華路口，10月9日也發生左轉車和直行車互不相讓撞擊車禍。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區新北大道一段、中華路口，10月9日也發生左轉車和直行車互不相讓撞擊車禍。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區新北大道一段、中華路口，前天晚上發生機車搶黃燈被對向左轉汽車撞飛的交通事故。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區新北大道一段、中華路口，前天晚上發生機車搶黃燈被對向左轉汽車撞飛的交通事故。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區新北大道一段、中華路口，前天晚上發生機車搶黃燈被對向左轉汽車撞飛的交通事故。民眾的行車記錄器拍到白色轎車和機車搶黃燈越過停止線。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫
新北市三重區新北大道一段、中華路口，前天晚上發生機車搶黃燈被對向左轉汽車撞飛的交通事故。民眾的行車記錄器拍到白色轎車和機車搶黃燈越過停止線。圖／翻攝臉書三重蘆洲幫

車禍 撞飛 新北 標誌 紅綠燈

延伸閱讀

苗栗頭份中華路住宅火警 夫婦兩人受困3樓陽台獲救

影／男學生騎單車闖紅燈被撞飛受傷 再吃上罰單

行人地獄再現！新北貨車轉彎 永和婦人斑馬線被撞飛命危

影／八里體健阿嬤騎機車闖紅燈被撞飛 轉體翻騰兩周半墜地輕傷

相關新聞

影／國1長陡下坡煞車失靈…貨櫃車一連串錯誤操作 反衝撞8車

警方昨天剛剛公布國道1號北向林口至三重，是高速公路全線大型車傷亡事故發生率最高的路段，昨晚便有1輛貨櫃車在林口長下坡路段...

影／三重新北大道中華路口車禍頻傳 民眾質疑交通號誌規劃不當

新北市三重區新北大道一段、中華路口，前天晚上發生機車搶黃燈被對向左轉汽車撞飛的交通事故，由於相同地點10月初也發生情況類...

外籍女看護對失智老人甩巴掌？兒子：媽媽和看護感情好應是誤解

台中有民眾在臉書貼文說，在超商看到外籍女看護對輪椅上失智老人甩巴掌，台中市清水警分局迅速找到長者的兒子，他說母親身心狀態...

惡劣！疑分手糾紛 外籍女大生遭法籍前男友持鐵鎚打傷

台南市某大學越南籍女大學生，約3年前來台灣讀書時認識法國籍交換男學生，但2人因故分手後，本月25日她在校園內突遭前男友涉...

桃園龜山工寮陷火海！內養逾40隻蛋雞全被燒死 起火原因待查

桃園市龜山區風尾街一處工寮今下午1點多發生火警，工寮內40多隻蛋雞慘遭燒死，消防人員獲報到場射水灌救，10分鐘控制火勢，...

險砸中鄰居車！大掃除整理家中雜物將電風扇從二樓丟到一樓

台中一名男子昨天在家大掃除整理家中雜物，將一個電風扇從二樓丟到一樓，差點砸中鄰居的車，警方獲報到場，無人受傷，也沒有財物...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。