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外籍看護在超商對輪椅上失智老人甩巴掌 清水警展開調查
一名女子在臉書社團PO文和照片說，她在台中沙鹿一家超商看到一名外籍女看護對輪椅上的失智老人甩巴掌，她氣憤罵對方，也提醒子女們要注意老人家狀況。台中市清水警分局今天表示，未接到報案，但已主動追查2人身分，釐清相關涉案情形後將依法偵辦，並通報社會局查處。
一名女子在臉書沙鹿之美說，她在沙鹿一家超商看到一幕氣憤畫面，一名失智老人坐在輪椅上，被外傭搧巴掌，她說這名失智媽媽被霸凌，「家人們看到照片應該會很熟悉，希望老媽媽的子女，家人，可以出聲，介入處理，給老太太一個安詳的晚年。」
網友看到文和照片也很氣憤，要求報警並查出打失智老人的外傭，PO文者說，她當時怒火攻心，衝上去喝斥女外傭，忘了拿手機錄影並報案。
清水警分局表示，民眾網路貼文昨天中午12點57分，在沙鹿區某超商內，失智老婦遭看護搧巴掌案，清水分局未接獲報案，已主動調閱周邊監視器追查影像2人身分，釐清相關涉案情形後將依法偵辦，並通報社會局查處。
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