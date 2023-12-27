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高雄大寮鐵皮倉庫大火 疑工人攪拌油料抽菸引發火警

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市大寮區潮寮路某工程行倉庫，今天上午發生火警。圖／讀者提供
高雄市大寮區潮寮路某工程行倉庫，今天上午發生火警。圖／讀者提供

高雄市大寮區今天上午發生火警，某工程行的鐵皮倉庫起火，濃煙竄升、火舌吞噬整座倉庫，畫面驚人。消防局據報動員滅火，半個多小時後撲滅火勢，未造成傷亡，疑工人抽菸引發火警，確實起火原因仍待消防局調查。

今天上午8時30分左右，高雄市消防局據報，高雄市大寮區潮寮路88巷發生火警，立即出動12車28人趕赴火場，當時1樓建築的鐵皮倉庫火勢猛烈，幾乎倉庫全陷入火海，數公里外可見濃煙竄升。

消防隊得悉起火的鐵皮屋是某工程行的倉庫，裡面堆放許多松香油及油漆等油料，倉庫內工人在火苗蔓延時已經奪門逃出，消防隊立即布水線灌救，直到上午近9時撲滅火勢，倉庫已經付諸一炬，未造成傷亡。

據初步了解，工程行負責人劉姓男子稱，今天上午員工在廠內攪拌油漆，疑因抽菸不慎才引起火災。確實起火原因由消防局調查。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄市大寮區潮寮路某工程行倉庫，今天上午發生火警。圖／讀者提供
高雄市大寮區潮寮路某工程行倉庫，今天上午發生火警。圖／讀者提供

高雄市 工人 火災 抽菸

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