「阿叔」台南防詐 藝人王識賢、張再興穿刑事背心吸睛

藝人王世賢（左三）、張再興前往學甲警分局，與分局長劉全福（左二）及偵查隊同仁合影宣導防詐騙。記者謝進盛／翻攝

協助警方宣導防詐騙，主演「阿叔」連續劇的藝人王識賢、張再興昨來到台南市學甲警分局，兩人更穿上刑事背心與警方合照宣傳反詐騙，鄉親們打趣說，「叫明星來真的卡有效」。

正在華視播出的連續劇「阿叔」，許多場景都是在嘉義朴子配天宮拍攝，劇中飾演王文欽（阿叔）的男主角王識賢堅持木工藝的態度及主要演員「小吳」張再興，在網路吸引不少粉絲討論。

而張再興與學甲警分局有多次警務合作經驗，昨與王識賢來到學甲警分局拜會、寒暄，更與分局長劉全福及偵查隊及學甲派出所同仁一起拍攝反詐騙宣導。

一起拍攝的偵查員笑說，「阿叔」王識賢很有親和力超又健談，話題葷素不忌，感覺就是鄰居長輩。年紀較輕的張再興依舊幽默風趣，一見面彷彿就是老朋友般超有默契，過程中不時逗得大家哈哈大笑。

劉全福說，詐騙話術、手段不斷翻新，警方防堵詐騙繃緊神經，也盼藉由藝人協助，提醒長輩隨時提高警覺，千萬別上當，有疑慮可撥打165反詐騙電話協助。