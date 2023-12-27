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國小同學假釋出獄 台南男好心供住處設籍竟被偷4次

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南35歲李姓男子去年6月因強盜等案假釋出監後，國小同學羅姓男子好意提供其住處讓他設籍，未料今年9月間他侵入該住處，偷走羅母2樓房內4萬元，隔天又欲行竊當場被逮，事隔不到2個月，他再次侵入且偷走4千元，3天後又翻越窗戶進入屋內，這次被同學逮個正著報警處理。

台南地院認李犯侵入住宅竊盜罪處1年；又犯踰越窗戶侵入住宅竊盜未遂罪處5月，未扣案4千元沒收。

檢警調查，李、羅是國小同學，去年間李假釋出監，羅好意提供台南住處讓他設籍，李仍不知感恩，今年11月13日上午6時許，趁羅住處大門未關之際，侵入住宅並至2樓羅母房間內，徒手竊取4000元及鐵捲門遙控器1個，得手後離去。

又於同年月16日晚間7時37分許，以竊得遙控器開啟鐵捲門後侵入住宅，再翻越窗戶進入屋內，著手竊取財物尚未得手之際，被羅發現報警，晚間8時許當場查獲。李坦承犯行。

然而，今年9月25日凌晨1時李返回該處竊得4萬元、翌日再返回原處行竊，經羅母經監視器發現異狀，他未得手之際即被發覺，並經警方現場逮捕，台南地院才判他10月、5月。

羅男表示，家裡多次財物遺失，從未懷疑是李男所為，後來才確定是李男所為，他擔心李男這次被逮後再出獄，他不知該如何是好，對其刑度沒有意見。

台南地院審酌，李男前因強盜等案件，入監服刑後，甫於去年6月假釋出監，假釋後無處居住，由國小同校的羅男短期提供住處並同意他設籍該處，未料他不僅未懷感恩，假釋期間仍不思以正當方式獲取所需，因竊盜等案才判處10月、5月。

不到2個月，李男不僅毫無愧意，也無收斂之心，輕視患難中願意伸手幫忙的友情，僅因工作不易、收入不穩定，再於11月13日、16日前往，各以侵入住宅、踰越窗戶侵入住宅方式竊取羅男財物既遂、未遂，除了造成財產損失外，更因一再侵入其住宅行竊，為羅男及家人帶來莫大困擾、惶惶不安，住處永無安寧可言，依法量處其刑。

台南地院指出，李男前案當場被逮不到2個月，不僅毫無愧意，再於11月13日、16日前往，侵入住宅、踰越窗戶侵入住宅方式竊取同學財物既遂、未遂，對其家人帶來莫大困擾、惶惶不安。圖／本報資料照
台南地院指出，李男前案當場被逮不到2個月，不僅毫無愧意，再於11月13日、16日前往，侵入住宅、踰越窗戶侵入住宅方式竊取同學財物既遂、未遂，對其家人帶來莫大困擾、惶惶不安。圖／本報資料照

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