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打零工維生…彰化獨居男2天沒出門往生 家屬年終「送肉粽」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣埔鹽鄉西湖村一名40多歲獨居男子，多日前在家尋短，鄰人發現他兩天沒出門，通報警消關心，他已氣絕身亡，家屬決定今年最後一天舉辦送煞儀式，時間和路線PO臉書地方社群公告，請科儀舉辦地點附近的民眾避免靠近和外出。

據了解，這名男子的父母去世，手足各自嫁娶，他獨居打零工維生，因鄰居發現他兩天沒外出走動，門窗緊閉，即通報警消登門查看，發現他尋短見已無生命跡象。他的家屬接到通知趕回老家料理後事，決定舉辦送煞儀式還給老家和地方清淨，擇日選在2024年12月31日的晚上9點，路線為大新路二巷，到好修國小路口左轉員鹿路，往社尾橋轉進144線道，沿員大排通往彰濱出海口。

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彰化縣埔鹽鄉西湖村有一件「送煞」公告。圖轉載自臉書
彰化縣埔鹽鄉西湖村有一件「送煞」公告。圖轉載自臉書

獨居 老家 鄰居 彰化

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