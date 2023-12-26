影／國1長陡下坡煞車失靈…貨櫃車一連串錯誤操作 反衝撞8車

警方昨天剛剛公布國道1號北向林口至三重，是高速公路全線大型車傷亡事故發生率最高的路段，昨晚便有1輛貨櫃車在林口長下坡路段煞車失靈，且司機未選擇往路肩避讓，反而衝向擁擠車陣，一連串錯誤操作，連續撞損8輛車。

據了解，32歲簡姓司機昨晚7時11分左右，下班尖峰時段駕駛聯結車拖運長榮貨櫃，在國道1號北向38.4公里（林口長下坡路段）外側車道發現煞車失靈。

他一時慌張往左切換車道，衝進前方車陣之中，雖然持續長按喇叭（貨櫃車喇叭很大聲）警示，但車流量大的情況下，只有極少數車有空間可避讓，幸運閃過撞擊。

最後貨櫃車一路向前衝撞，造成8輛小型客車倒楣被撞損，貨櫃車因撞擊減速，直到緩坡才停下。車禍現場占用內側2線車道造成後方回堵，9名駕駛都未飲酒，其中1名51歲謝姓駕駛雖無明顯外傷，疑受驚嚇身體不適，由救護車送至林口長庚醫院檢查。

事故現場於晚間7時53分排除，警方研判肇事主因是下坡路段未保持行車安全距離，加上疑似操作不當導致煞車系統過熱失控，詳細原因尚待進一步分析研判。

據了解，國道1號北向林口至三重，是高速公路全線大型車傷亡事故發生率最高的路段，今年1至11月共發生187件，外界很容易聯想到是否與林口、泰山之間，距離3.8公里長陡下坡有關，但警方指出，該路段的樣態從高速公車通車以來即已固定，大部分車輛都能安全通行，肇事主因還是在駕駛行為。

員警私下透露，老經驗的營業車司機都很清楚，大型車載重時下坡加速度更快，需要更長的煞車距離，因此當行經長陡上坡路段，到達坡頂之後就要開始減速、拉大行車間距。假使下坡還開快，與前車又沒保持安全距離，勢必得頻繁踩煞車，最壞的後果就是煞車系統過熱失控，重力加速度的下場就是追撞釀禍。

林口長陡下坡路段共有4線車道，大型車依規定行駛外側車道，並禁止變換車道，右側還有1線輔助車道，昨晚的貨櫃車發現煞車失靈，若選擇向右閃避，利用摩擦護欄降速，可能有機會降低危害。但司機卻選擇向左衝進前方車陣，結果造成8輛無辜的車倒楣被撞。