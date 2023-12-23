正想換車...男駕麥拉倫千萬超跑巿民大道失控 自撞護欄車頭開花

今天凌晨，陳姓男子駕駛超過千萬元的麥拉倫超跑，行經台北市市民大道時，因輪胎打滑車輛失控撞上護欄，車頭嚴重損毀開口變形。記者廖炳棋/翻攝

今天凌晨2時許，40歲陳姓男子駕駛超過千萬元的麥拉倫超跑，行經台北市市民大道時，因輪胎打滑車輛失控撞上護欄，車頭嚴重損毀開口變形，維修費恐怕要價不菲。

轄區中正一警方表示，陳男駕駛超跑沿市民高架西往東方向外側車道，經過金山北路上方時，疑因行經橋樑銜接縫處時，輪胎打滑致車輛失控，前車頭撞擊內側護欄，車頭嚴重毀損，車尾也受到損傷，所幸無人員受傷。

警方詢問陳男，是否因為車速過快才導致輪胎打滑，但陳男只表示車輛打滑失控，沒有多說；據了解，陳男本來想要賣掉麥拉倫換車，如今超跑車禍毀損，恐怕要花一大筆維修費用。

警方到場後，檢測酒測值為0；警方到場事故測繪並通知清潔隊人員清理路面油污漬、車輛碎片，協助疏導交通排除肇事車輛，恢復交通順暢。