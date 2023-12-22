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基隆八旬翁火警毀家 安置前1天猝死 市府挨批

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

近日寒流來襲天氣冷颼颼，基隆市張姓八旬老翁因有高血鉀病送醫，20日出院，但因住處遭火災損毀難以居住，里長市府請求幫忙，社會處尋找安置機構只有21日才有床位，先帶回他家住一晚，沒想到21日發現他已死亡在附近菜園。議員許睿慈批評安置不當。社會處表示，當時社工評估狀況還好才離開，但有1天落差，會檢討改進以後要能「無縫接軌」。

住和平島張姓老翁已85歲，13日送醫，20日辦理出院，但上月住處發生火災損毀無法居住，也被斷水斷電，張姓老翁的兩名子女也因多年失聯及入監服刑無法協助其安置作業，死亡案已由警方相驗釐清死因。

中正區社寮里長范詠翔發現個案後請市議員許睿慈幫忙，許睿慈說，19日聯絡社會處要求盡快協助緊急安置，社會處表示會盡力協助安排，卻發生意外，批社會處未善盡安置職責。

范詠翔說示，已把人交給社會處接手，最後卻又送回家，老翁年紀大又這麼冷的天，回家怎麼受得了。

社會處長楊玉欣說，社會處13日協助張姓老翁住院治療，19日接獲醫院要求辦理出院，同步聯繫機構緊急提供安置床位。社工找了養護機構、老人福利機構等十多處，不是沒有床位就是無法緊急安置，只有仁愛養護大樓可以在21日緊急安置，因醫院不同意再待一天。

楊玉欣表示，因為老翁還可走路，社工評估他身體狀況看起來是OK的，因此陪他回家，看著他吃完東西睡覺才離開。

市長謝國樑對此憾事表達非常難過，立即與社會處瞭解情況，指示社會處審慎釐清安置過程及後續協助。楊玉欣指出，針對出院病人緊急安置程序，若醫院通報沒有家人，缺乏支持體系或有風險，都會評估需求，並給予安置與經濟上的協助。低溫特報期間，均加強對於獨居長者、無家者等的關心及守護。

找嘸床位基隆八旬翁安置前1天猝死。圖／議員許睿慈提供
找嘸床位基隆八旬翁安置前1天猝死。圖／議員許睿慈提供
基隆市張姓八旬老翁因有高血鉀病送醫，住處遭火災損毀難以居住。記者游明煌／攝影
基隆市張姓八旬老翁因有高血鉀病送醫，住處遭火災損毀難以居住。記者游明煌／攝影
社會處長楊玉欣說明聯繫機構緊急提供安置床位過程。記者游明煌／攝影
社會處長楊玉欣說明聯繫機構緊急提供安置床位過程。記者游明煌／攝影

社工 災損 低溫 獨居

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