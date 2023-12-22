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競技遊戲餐廳「耍花招」直播招攬賭客 警突擊查獲26人
高雄鹽埕區七賢三路上某間競技遊戲主題餐廳，以撲克牌、麻將等遊戲吸引顧客上門，鹽埕分局發現，該業者打著正派營業名號，卻掛羊頭賣狗肉，利用籌碼、點數代替現金聚賭規避查緝，昨午警方突擊查獲現場26人有賭博行為，訊後依賭博罪移送法辦，
「有情資顯示，該餐廳以合法掩護非法。」鹽埕分局指出，業者疑暗中經營賭博情事，經派員多日探訪及蒐證後，昨天下午2時40分許，警方持高雄地方法院聲請核發的搜索票，突襲查緝，當場查獲27歲胡姓男店長、27歲柯姓女店員及26歲王姓等24名賭客。
現場警方查扣麻將6副、撲克牌24副、手機2支、筆記型電腦、筆記本、監視器主機及現金2500元。
警進一步說明，該餐廳以線上直播方式吸引賭客前往，胡姓業者利用遊戲主題餐廳為掩護，打著正派營業的名義，卻掛羊頭賣狗肉，並利用籌碼或撲克牌點數代替現金聚賭，規避警方查緝；目前全案已移請高雄地方檢察署偵辦，並運用第三方警政函，移請高雄市政府相關權責機關裁處。
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