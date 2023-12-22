快訊

今年資遣通報人數多2萬、半導體退保最多 裁員潮來了？

少子化學生招不滿 老牌私校「迷你班」撐不住併系求生

漁民撈起2kg黃色怪魚！鑑定後竟是珍貴「海中土豪金」直呼賺翻：身價上看6位數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

競技遊戲餐廳「耍花招」直播招攬賭客 警突擊查獲26人

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄鹽埕區七賢三路上某間競技遊戲主題餐廳，以撲克牌、麻將等遊戲吸引顧客上門，鹽埕分局發現，該業者打著正派營業名號，卻掛羊頭賣狗肉，利用籌碼、點數代替現金聚賭規避查緝，昨午警方突擊查獲現場26人有賭博行為，訊後依賭博罪移送法辦，

「有情資顯示，該餐廳以合法掩護非法。」鹽埕分局指出，業者疑暗中經營賭博情事，經派員多日探訪及蒐證後，昨天下午2時40分許，警方持高雄地方法院聲請核發的搜索票，突襲查緝，當場查獲27歲胡姓男店長、27歲柯姓女店員及26歲王姓等24名賭客。

現場警方查扣麻將6副、撲克牌24副、手機2支、筆記型電腦、筆記本、監視器主機及現金2500元。

警進一步說明，該餐廳以線上直播方式吸引賭客前往，胡姓業者利用遊戲主題餐廳為掩護，打著正派營業的名義，卻掛羊頭賣狗肉，並利用籌碼或撲克牌點數代替現金聚賭，規避警方查緝；目前全案已移請高雄地方檢察署偵辦，並運用第三方警政函，移請高雄市政府相關權責機關裁處。

警方昨午突然闖入聚賭的競技遊戲餐廳，賭客和業者26人被捕。記者古和純／翻攝
警方昨午突然闖入聚賭的競技遊戲餐廳，賭客和業者26人被捕。記者古和純／翻攝
現場警方查扣麻將6副、撲克牌24副、手機2支、筆記型電腦、筆記本、監視器主機及現金2500元。記者古和純／翻攝
現場警方查扣麻將6副、撲克牌24副、手機2支、筆記型電腦、筆記本、監視器主機及現金2500元。記者古和純／翻攝
警方昨午突然闖入聚賭的競技遊戲餐廳，賭客和業者26人被捕。記者古和純／翻攝
警方昨午突然闖入聚賭的競技遊戲餐廳，賭客和業者26人被捕。記者古和純／翻攝
現場警方查扣麻將6副、撲克牌24副、手機2支、筆記型電腦、筆記本、監視器主機及現金2500元。記者古和純／翻攝
現場警方查扣麻將6副、撲克牌24副、手機2支、筆記型電腦、筆記本、監視器主機及現金2500元。記者古和純／翻攝
現場警方查扣麻將6副、撲克牌24副、手機2支、筆記型電腦、筆記本、監視器主機及現金2500元。記者古和純／翻攝
現場警方查扣麻將6副、撲克牌24副、手機2支、筆記型電腦、筆記本、監視器主機及現金2500元。記者古和純／翻攝

餐廳 賭博 麻將

延伸閱讀

柯文哲被消失40秒？中選會：民視完整直播政見會 無插播廣告

影／台北串烤店當掩護 德州撲克賭場女荷官吸客遭警查獲

高雄民宅藏賭窟專車接送賭客 特勤警連破2道門逮30人

影／採會員制 永和警一晚連破兩處賭場逮29人

相關新聞

影／「我是國家代表隊」婦人火車上吊掛拉筋嗆乘客 誇張行徑全都錄

1名年約66歲的張姓女乘客，昨於台鐵521次莒光號上，坐在車子椅背上，並將手吊掛於置物架上，不斷向後延伸拉筋，並將雙腿張...

保力達B「喝完再上路」 貨車自撞新北台1高架護欄側翻擋車道

蔡姓男子昨天深夜喝完保力達B，開貨車一路從北市永樂市場往新北樹林送貨。途中行經新北市三重區台1高架快車道，不慎失控自撞護...

影／五股賓士車路口迴轉 直行車一頭撞上翻車1命危

蘇姓男子昨天晚上開著一輛賓士休旅車，於新北市五股區新五路二段與蓬萊路口迴轉，張男所駕汽車直接撞上，人車360度側翻，滑撞...

嘉義7旬夫婦好友4人健走石硦林場 返程翻車30米山坡2死

嘉義縣朴子市2對7旬夫婦友人，昨天相約到中埔鄉石硦林場登山健走，結束駕車才剛離開行經石硦林場路段，車輛不慎自翻落山坡，造...

急凍冬至傳憾事！內壢市場六旬攤商突胸痛倒地 送醫不治

入冬首波寒流襲台，氣溫斷崖式急遽降溫，全國各地急病救護案件暴增，今天清晨5點多，氣溫僅8度，在桃園市內壢市場工作的陳姓攤...

競技遊戲餐廳「耍花招」直播招攬賭客 警突擊查獲26人

高雄鹽埕區七賢三路上某間競技遊戲主題餐廳，以撲克牌、麻將等遊戲吸引顧客上門，鹽埕分局發現，該業者打著正派營業名號，卻掛羊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。