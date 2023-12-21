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詐團冒充中國反詐中心騙日本華人 半年得手數千萬

中央社／ 高雄21日電

以張姓主嫌為首的詐騙集團，將台中詐騙機房假扮中國「國家反詐中心」並冒充假公安行騙日本華人，半年多得手數千萬，張男等10人落網後移送中檢，其中張男遭聲押獲准。

刑事警察局南部打擊犯罪中心接獲情資，指台中市一棟大樓出入份子複雜疑從事不法行為，警方經組成專案小組蒐證，掌握以37歲張男為首的詐騙集團承租民宅，透過手機、電腦設備架設詐欺機房，假扮中國「國家反詐中心」大量傳訊息或發話給在日本華人。

警方調查，詐騙集團以「個資遭冒用後寄送違禁品遭中國海關查獲，若未在2小時內向公安報案即刻監管財產，將會被註銷護照，並遣送回中國」等具威脅性說詞，藉此恐嚇受話民眾。且因被害人難以求證只好配合匯款，殊不知在電話另一端受理報案的竟是假公安。

專案小組經蒐證完畢，14日持搜索票前往破門搜索，當場查獲張男等機房成員共10人，查扣現金新台幣1486萬6500元、市價約226萬休旅車等證物，初步清查機房成立約半年，已詐騙多名華人得逞，不法獲利高達數千萬元。

南打今天發布新聞稿指出，張男等10人訊後依涉嫌刑法詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌解送台中地檢署偵辦，檢方複訊後將張男聲押獲准，其餘9人交保候傳。

張男為首的詐團還有教戰手則，教導成員如何詐騙。記者張議晨／翻攝
張男為首的詐團還有教戰手則，教導成員如何詐騙。記者張議晨／翻攝

詐騙集團 公安 日本

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