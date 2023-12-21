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影／單身男女瘋交友 竹市警邀啦啦隊女神反詐騙

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

隨著聖誕節、跨年等節慶活動來臨，許多單身男女會選擇使用交友軟體為自己拓展交友圈，「網路交友」已逐漸成為現代人的紅娘，新竹市警察局第一分局邀來啦啦隊女神「熊霓」錄製宣導短片，希望在聖誕節前夕，提醒民眾網路交友風險，避免成為網路交友詐騙的受害者，有效的將防詐意識推廣出去。

「網路交友有風險，騙你感情又騙你錢！」警方指出，現在很多人都會覺得自己工作太忙或是社交圈太小，所以選擇透過網路或是交友軟體來找尋新的戀情或是認識新朋友，但在網路交友真的必須多加留意，雖然不可否認網路交友的方便性，但網路世界無法親眼見到對方來判斷真假，所以處處暗藏危機，民眾務必提高警覺，更要避免遇上「愛情詐騙」。

警方提醒，聖誕節即將到來，許多單身的民眾都會期待有人相伴，共度溫馨又浪漫的節慶，進而透過各種管道交友，詐騙集團也看中「網路交友」的方便性，透過各種技巧營造美好的交友氛圍後，要求提供個資、帳戶或共同投資股票、虛擬貨幣等，虛擬愛情陷阱多，若民眾遇到疑似詐騙的情形，可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。

警一分局長簡彥匡呼籲，網路帶來許多的方便性，卻也處處暗藏危機，民眾在網路世界，不管是交友或是購物，務必特別謹慎，一定要記得「聊天可以、投資免談」的觀念，也希望再次藉由啦啦隊女神「熊霓」的高人氣，有效將識別詐騙的觀念傳遞到不同族群，讓民眾攜手遠離「假交友詐騙」的危險。

新竹市警察局第一分局邀來啦啦隊女神「熊霓」錄製宣導短片，希望在聖誕節前夕，提醒民眾網路交友風險，避免成為網路交友詐騙的受害者，有效的將防詐意識推廣出去。圖／警方提供
新竹市警察局第一分局邀來啦啦隊女神「熊霓」錄製宣導短片，希望在聖誕節前夕，提醒民眾網路交友風險，避免成為網路交友詐騙的受害者，有效的將防詐意識推廣出去。圖／警方提供

網路 詐騙集團 聖誕節

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