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影／承租「破屋」停放機車疑有產權糾紛 火爆三重翁與租客互毆互告

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區1名34歲湯姓男子前天清晨將機車停進家人承租的車位，突然衝出1名65歲陳姓老人，指控占用他的土地。這時剛好湯男的25歲林姓友人打電話給湯男，聽見吵架聲立刻趕抵現場，最後演變成3人互毆互告。

事發地點在三重區仁化街31巷，1幢4層樓舊公寓後方的2層破屋，此屋早期是菜市場店鋪還編了「菜寮商場」門牌號，但現已殘破荒廢，據稱土地是陳姓兄弟共同持分，但因產權問題鬧不合。

湯姓男子的父親向陳姓兄長承租破屋1樓停放機車，前天清晨6時許，湯男停車的時候，65歲陳姓弟弟衝出來質問「誰准你使用我的土地？」2人爆發激烈口角，剛好林男打電話進來，聽見湯男在吵架隨即趕抵。

陳男雖然年邁但未示弱，3個人互相推擠、揮拳發生短暫肢體衝突。2名年輕人離開現場後，陳男立刻報警聲稱被打，消防救護人員趕抵，初步檢查陳男身上並無明顯外傷，但他說身體很不舒服，仍由救護車送到市立三重醫院。

事後陳男帶著驗傷單至三重警分局大同派出所，對湯男、林男提出傷害、公然侮辱、毀損告訴，警方當天晚上通知2人到案說明，他們也對陳男提出傷害告訴。警方均依法受理，函送地檢署偵辦。

65歲陳姓老人（右）和34歲湯姓、25歲林姓男子，在街上互相拉扯毆打，最後彼此互告。記者林昭彰／翻攝
65歲陳姓老人（右）和34歲湯姓、25歲林姓男子，在街上互相拉扯毆打，最後彼此互告。記者林昭彰／翻攝
三重區仁化街31巷這間荒廢破屋疑有產權糾紛，民眾租賃1樓空間停放機車，卻引起土地持分人不滿，爆發肢體衝突。記者林昭彰／翻攝
三重區仁化街31巷這間荒廢破屋疑有產權糾紛，民眾租賃1樓空間停放機車，卻引起土地持分人不滿，爆發肢體衝突。記者林昭彰／翻攝

門牌 車位 承租人

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