台中警只用「行經時間」認定他開貨車肇逃 法官1原因撤罰單

一輛貨車在去年8月中旬，開車行經新竹縣時擦撞一間民宅的雨遮，造成毀損，警方獲報後，查出是台中市賴姓司機的貨車行經該處，據此告發肇事逃逸。賴被罰3000元、吊照1個月，不服打行政訴訟。台中高等行政法院認為，警方開罰依據僅有該時段有賴姓司機的貨車行經該處，不能排除有其他車輛肇事可能，撤銷罰單。

判決指出，新竹縣新埔警分局在去年8月16日清晨接獲民眾報案，當天凌晨零時10分時，有一輛「白色車頭、藍色車棚」的貨車行經住家門口，擦撞住家雨遮，發出撞擊聲後逃逸，警方根據屋主陳述，調閱當天案發時段，行經竹118線往西（內側車道鏡頭）的路口監視器，發現是台中市賴姓司機的貨車涉案，據此告發肇事逃逸，開罰3000元、吊照一個月。

賴姓男子不服向台中高等行政法院提起行政訴訟，賴男抗辯，當時的確有行經該處，但沒有感覺有撞擊任無物品，而且屋主在案發時沒有立即報案，直至當天上午才報案，案發地點的車輛出入眾多，而且屋主描述涉案車輛是「白色車頭、藍色車棚」，與他貨車是「白色車頭、綠色車棚」不符合，加上此案無肇事影像，無證據認定是他貨車所為。

中高行審理後認為，此案僅有警員在案發時段截圖的影像一張，警員對賴男車輛到案後，也沒有積極蒐證，導致沒有證據證明該貨車就是毀損報案屋主建築物貨車，另外此案沒有肇事影像，無法得知肇事時的狀況，肇事司機能否知悉有肇事事實。

中高行審酌，警方調閱的路口監視器主要拍攝內側車道，也無法排除其他外觀相似的車輛，以相同行向從外側車道駛離的可能性，認為警方舉證證據，不能證明賴男貨車是肇事車，因此撤銷罰單，判賴免罰，仍可上訴。