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桃警掃蕩噪音車 海神、凱燕炸街擾民…一測超標慘噴錢

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園警分局與環保局、桃園監理站合作，共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，18日晚間員警在路上攔查一輛瑪莎拉蒂「海神」及一輛保時捷「凱燕」發出噪音，經帶到檢測點施測皆超標違規，2輛車當場開罰2700元罰鍰，全力維護環境安寧。

為改善噪音車擾民問題，桃園市政府今年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可開罰3000元至3萬元罰鍰。

桃園警分局自公告後，利用線上各項勤務加強拍照通報給環保局，依照噪音管制法第8條逕行裁處，已達154件，另持續與環保及監理單位，執行聯合稽查檢測噪音車勤務，噪音超標當場開單告發304件，拍照函請環保局通知複驗達2500件。環保局的聲音照相科技執法設備，從12組再增加15組，共達27組，多管齊下維護環境安寧。

桃園警分局18日晚間7至11點與環監合作，在桃園市桃園區風禾公園共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，員警在路上攔查一輛瑪莎拉蒂「海神」、另一輛保時捷「凱燕」發出擾人噪音，經帶到檢測點施測皆超標違規，2輛車當場開罰2700元罰鍰。當晚共攔查27輛汽機車，經檢測有17輛排氣管噪音超過標準，環保人員均到場開立舉發單及車輛複驗單。

警方提醒，使用車輛要有「二不及一配合」習慣，不要違法改裝產生噪音擾寧、不要有刻意製造噪音的操駕行為、配合使用原廠或低噪音且經認證排氣管，保持優質生活環境安寧，有賴民眾共同努力。

為改善噪音車擾民問題，桃園市政府今年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可開罰3000元至3萬元罰鍰。記者周嘉茹／翻攝
為改善噪音車擾民問題，桃園市政府今年9月22日起正式公告，將改裝排氣管從「標準罰」改為「行為罰」，只要違規行為經查證屬實，可開罰3000元至3萬元罰鍰。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局18日晚間7至11點與環監合作，在桃園市桃園區風禾公園共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，當晚共攔查27輛汽機車，經檢測有17輛排氣管噪音超過標準。記者周嘉茹／翻攝
桃園警分局18日晚間7至11點與環監合作，在桃園市桃園區風禾公園共同執行「靜桃專案」聯合稽查勤務，當晚共攔查27輛汽機車，經檢測有17輛排氣管噪音超過標準。記者周嘉茹／翻攝

噪音 桃園 超標 科技執法

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