注意限速！桃園10大超速路段出爐 冠軍今年已抓8889件

桃園10大最容易超速路段出爐，桃園市警察局交通警察大隊統計，今年1至11月固定式雷達測速照相機、區間測速科技執法設備取締超速，第一名為台61桃園段南下41.6K至46.9K；第二名是龜山區東萬壽路622號前往北；第三則是台66西向14.6K-11.5K。警方表示，公布10大取締超速路段，希望用路人能注意道路交通狀況，避免超速或違規行駛。

桃園交通警察大隊列出今年1至11月前10名取締超速件數統計：1、台61桃園段南下41.6K至46.9K，取締8889件超速。2、龜山區東萬壽路622號前（往北），取締8791件超速。3、台66西向14.6K-11.5K，取締7138件超速。4、台66東向3K-6.9K，取締6433件超速。5、中壢區普忠路581巷前，取締5935件超速。

6、桃園市八德區興豐路1736號前，取締5738件超速。7、中壢區新生路三段192號前（往大園方向）取締5662件超速。8、中壢區中豐北與大圳路口往市區，取締5655件超速。9、蘆竹區山林路二段655號前（往山腳方向）取締5628件超速。10、龍潭區台三線50.5K新龍路口至51.7K健康路口（南下）取締4998件超速。

警方指出，桃園市平鎮區日前一名小貨車駕駛，見前方路口計程車左轉彎，疑似車速過快，違規超車急剎止不住，追撞前方計程車，造成小貨車駕駛重傷。呼籲「十次車禍九次快」，許多重大車禍事件，尤其翻車或連環撞等嚴重事故，大多與超速相關。

今年6月30日新修正道路交通管理處罰條例「行車速度，超過規定之最高時速40公里」，桃警今年6月30日至11月30日止，嚴重超速案件共取締機車1321件，最高時速達153公里，超速63公里；汽車1321件，最高時速達170公里，超速90公里，合計2839件；另桃園11月發生交通事故4169件，造成5518人受傷；相較於去年同期案件數減少了401件，下降8.8%，受傷人數減少379人，下降6.4%。

交大大隊長林鼎泰指出，數據反映桃警在運用科技執法設備改善車輛超速及降低交通事故上的努力，官方網站上有公布固定測速照相地點，供民眾上網查詢，呼籲汽機車駕駛行車時，應依號誌及速限指示行駛，避免事故發生，保護自己與他人安全，取締超速等交通違規只是手段，唯一目的都是為了保障用路人上路平安順暢。